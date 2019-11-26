打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

【文‧Nana Ho】

印度醫學研究理事會（ICMR）宣布，已完成注射式男性避孕藥的臨床實驗，目前正送交印度藥物管制局（DCGI）批准，如果順利通過，這將是世界上第一款可用的注射型男性避孕藥。

這款由 ICMR 研發的男性避孕藥產品被稱為 RISUG，由「苯乙烯馬來酸酐」（SMA）化合物所製成，在小鼠臨床研究被證明是一種可靠的避孕方式，在擴展的第 3 期臨床試驗中 303 名受試者身上成功率達 97.3%，也沒有出現副作用。

RISUG 是印度理工學院教授 SK Guha 於 1970 年代開始研發，自 1984 年以來，ICMR 一直在對其進行研究，準備將其轉換為可大量使用的產品。在經過詳盡的實驗後，ICMR 相信這項產品已經準備就緒。

ICMR 是印度生物醫學研究的最高機構，由印度政府衛生與家庭福利聯合部醫學研究部門資助，領導實驗的高級科學家 RS Sharma 表示，這項產品已經準備就緒，正在等待監管部門的批准，考量 RISUG 在臨床實驗中展現的安全性，這完全可以被稱為世界上第一個男性避孕藥。

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儘管美國等地也有研究人員正在研究類似的男性避孕藥，但許多都帶有非常顯著的副作用，相較之下，RISUG 可以在局部麻醉下由醫療專業人員對靠近睾丸的輸精管注射，完成後藥效至少可達 13 年，能夠很好被用來替代輸精管切除手術，也就是目前世界上唯一可用的男性結紮方法。

根據印度國家家庭健康調查 NFHS-4 的數據，印度約有 53.5% 的夫婦使用某種避孕方法，其中又以結紮等永久避孕法最受歡迎，但其中結紮的約有 36% 是女性，接受輸精管切除術的男性為 0.3%。

在獲得 DCGI 批准後，量產所有產品仍需要 6-7 個月的時間，但由於非手術過程更安全、侵入性更小，注射的避孕藥可想將比輸精管切除術更受歡迎，專家認為，如果政府積極宣傳，男性避孕藥在印度市場將會有很好的作用。

印度藥品管制官 VG Somani 表示，RISUG 將的世界首創的注射型男性避孕藥，因此印度在批准上也必須格外小心。 「我們正在研究各個方面，確保不會對其品質產生任何疑問。」