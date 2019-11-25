科技人才鍍金 非科技業也搶著要

【文‧黃嬿】

亞馬遜的無人商店 Amazon Go 在西雅圖、芝加哥、舊金山和紐約等城市設有十幾家分店，最近在招募一百多名軟體工程師、光學工程師、硬體設計工程師等人才，隨著零售業革命正在發生，科技人才已經成為零售等非科技產業最炙手可熱的一群。

QUARTZ 根據就業市場 ZipRecruiter 數據報告指出，美國主要零售商發布與科技相關的職位占比從 2016 年的 10% 上升到 2019 年的 23%，反映零售工作現在需要對科技有一定程度的了解。而且今年這一趨勢突然加速，主要原因是零售商增加商店內部對科技的使用，因此減少對傳統勞工的需求，增加對技術人才的需求。

有趣的是，零售公司的科技職位增長最快的地方都不在美國主要的科技城市，而是在電子商務倉庫中心所在地。報導指出，電子商務在零售中的占比每年都在增加，過去 5 年，美國線上零售額每年以 10~15% 的速度成長，相比之下傳統零售業一直在掙扎。根據市場研究公司 Coresight Research 的數據，今年全美有 9 千多家商店宣布關閉，今年至今美國零售商已經裁撤 4.9 萬個工作崗位。

(首圖來源：Flickr/Sam Wolff CC BY 2.0) 分享 facebook

零售業愈來愈向科技靠攏，例如 Amazon Go 商店的員工可以幫助購物者解決科技問題，美國電子連鎖店百思買的員工可能會被要求拜訪客戶提供智慧家居諮詢。同時，隨著零售商熱衷於收集購物者數據，企業愈來愈重視可以管理和理解這些新資訊的資料科學家和網絡安全人才。

除了零售業積極招聘科技人才，非科技公司對這類人才需求愈來愈強烈。Hiringlab 報告顯示，非科技產業如金融、能源和零售等其他行業的科技員工比例迅速上升，而科技密集型公司雖然仍在僱用科技勞工，但行銷、業務和其他非科技職業人才所占的比例愈來愈高，科技員工在所有員工中所占的比例下降。

Hiringlab 定義的科技員工是指涉及軟體、電腦或其他資訊科技工具開發或直接應用的工作。軟體開發人員是當前需求最大的科技類工作，占所有科技工作崗位的 27%，其次為電腦相關職業，例如 Web 管理員和軟體品質保證工程師，以及電腦支援專家、電腦與資訊系統經理、資訊研究科學家和程式設計師。

哈佛商業評論分析發表的一份報告稱，科技過時的企業更難爭取人才，加強科技並專注品牌的企業在找到合適人才方面具有優勢。另一份研究稱，新創公司都知道吸引最優秀人才時形象至關重要，但傳統企業尚未意識到這一點，但是儘管傳統企業可能沒有新創公司亮眼，但傳統企業可以透過穩固報酬和對職業發展的承諾來吸引科技人才。

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