換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

【文‧Nana Ho】

舒服的枕頭和被子往往能帶來更好的睡眠品質，然而事情也並非總是如此。最近英國就出現一起罕見病例，男子在更換羽絨被單後開始感到極度疲勞和呼吸困難，最終被診斷是罹患罕見的「羽絨被肺」病。

在刊載於《BMJ Case Reports》的報告中，患者是 43 歲無抽菸史的男子，因為未知原因產生了呼吸困難、疲勞和不適症狀前往看診，被判定為下呼吸道感染，看診後雖有短暫改善但之後卻病情惡化。

這位匿名男性患者表示，在症狀發作兩個月後，他已經無法持續站立或行走幾分鐘，而不感覺自己要昏倒。「要上樓睡覺得花 30 分鐘，因為我一次只能爬上兩層樓梯，然後就需要坐下來休息。」

男子的血液檢查結果正常，隨後他接受了胸部 X 光檢查。雖然檢查結果報告正常，但由於他仍嚴重呼吸困難，家庭醫生將其轉診到報告合著者、阿伯丁皇家醫院胸外科顧問 Owen Dempsey 所在的呼吸治療診所複查。

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Dempsey 指出，醫療專業人員通常會被教導要詢問呼吸道症狀患者家裡是否有寵物，像是鳥類，但通常不會詢問到羽絨被、羽絨枕的使用情況。

「這是很重要的遺漏，因為床上用品使用羽毛而非合成纖維的很常見」。

考量到 X 光檢查的情況，Dempsey 更加深入研究了患者的個人情況，得知他最近將合成被改為羽毛被。除了建議檢查煙囪和閣樓是否有鳥，Dempsey 也請患者將購入的被單丟棄，同時確保處理掉屋內可能存在的任何黴菌。

隨後的測試顯示，患者對鳥類（包括鴿子和鸚鵡）特定蛋白質具有異常高的抗體，進一步的掃描也顯示，患者肺部有某種特徵暗示著過敏性肺炎，其肺功能顯著受損。

在丟掉羽毛被不到一個月後，患者的症狀出現明顯改善，並在後續 6 個月後的類固醇治療後便幾乎完全恢復。

研究小組認為，患者最可能的是得到「羽絨被肺」（feather duvet lung），一種「養鳥者肺」（bird-fancier's lung）的罕見亞型。儘管名稱聽起來有些奇怪，但這兩種病徵其實都是過敏性肺炎的一種形式，其他存在的還有農民肺（farmer’s lung）、風笛手肺甚至是辣椒切片機肺，這也反映出有多少物質可能引起嚴重的肺部炎症。

以養鳥者肺來說，主因是由接觸羽毛和糞便引起的，在這起案例中的羽絨被肺則是對被子中羽毛引起的免疫反應。儘管過敏性肺炎並不常見，這篇報告也指涵蓋了一起羽絨被肺的案例，但在 Dempsey 看來，可能有很多類似情況只是沒有被發現。

Dempsey 指出，有數百種不同類型的過敏性肺炎，他懷疑這只是冰山一角。「可能有很多沒察覺的過敏案例，只是因為我們不知道，所以它們被忽略了。」

儘管如此，Dempsey 也強調，人們不需要急為此著扔掉自己的羽絨被和枕頭，但如果發現改用羽絨被褥時有出現咳嗽、呼吸困難等呼吸症狀，也應該讓醫療人員知道。

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