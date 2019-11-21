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空污伴隨工業化而來 研究：2030年非洲近5萬人提早死亡

2019-11-21 13:49科技新報

【文‧Daisy Chuang】

根據國際能源署 13 日發布的 2019 年度《世界能源展望》報告，未來幾十年非洲的經濟與基礎建設將會踩油門發展，並大力發展重化工業與化石燃料，不過美國與英國科學家提出建言，大力採用化石燃料將會造成近 5 萬人提早去世，如今風力發電、太陽能已成本逐漸下降，盼發電業與交通業能將發展著重在再生能源。

空氣污染與許多疾病密切相關，會導致中風、心臟病、肺癌、慢性阻塞性肺病，以及肺炎等呼吸道感染，在全球每年奪走 880 萬條人命，9 成集中在中低收入國家。而美國哈佛大學和英國萊斯特大學先前著手研究 2030 年工業化與都市化的非洲有著怎樣的光景，結合現有發電廠、截至 2017 年推出的電廠計畫與人口增長、汽車使用等數據，最後放入模型分析。

最後科學家們發現，到時非洲發電業與運輸業的二氧化硫、氮氧化物排放量竟是 2012 年的兩倍以上。研究指出，如果非洲將化石燃料作為主力，那麼到 2030 年，每年將有近 48,000 人因化石燃料相關疾病早逝，信賴區間落在 95%，其中災情主要集中在南非，可能每年會造成 10,400 人死亡，奈及利亞與馬拉威則分別是 7,500人 與 2,400 人。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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根據團隊發表在《 Environmental Science and Technology》的研究，化石燃料發電廠造成的死亡人數是運輸的 3 倍。

目前非洲為了加速經濟發展，緊鑼密鼓地建設火力發電廠、交通建設等基礎設施，然而伴隨而來的空氣污染也不容忽視，像是去年世界上空污最嚴重的城市就在奈及利亞，奧尼查市（Onitsha）空氣中的懸浮粒子濃度高出世衛標準 30 多倍。

研究發現，現在非洲每年有 13,000 人因為汽車廢氣提早死亡，高達 39,000 人則是接觸到發電廠污染物，而影響人口主要集中在不斷建設火力發電廠的非洲南部。

現在南非正在測試世界上最大的乾冷卻（dry-cooling）燃煤發電廠，縱使乾冷卻燃煤系統所需水量較低，但還是會產生大量廢氣；且空氣、水流都是互相流通，有沒有個好鄰居也很重要，像是安哥拉北部明明沒有火力發電廠，卻還是受到南非與波札那的影響。

若是改用再生能源，將能降低空氣污染與溫室氣體排放量，IEA 報告也指出，非洲擁有獨特的地理特性，日照量相當豐沛，但僅安裝了 5GW 太陽能，甚至不到全球裝置量的 1%。哈佛工程與應用科學學院博士後與論文共同作者 Eloise Marais 表示，研究結果足以顯示轉向再生能源對健康的好處，或許能加以鼓勵能源轉型。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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