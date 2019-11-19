親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

Air Protein 推新型人造肉：以「空氣」為基礎打造

2019-11-19 11:58科技新報

【文‧Nana Ho】

近年人造肉在歐美市場捲起了一股潮流，越來越多新創公司選擇投入發展，美國新創公司 Air Protein 更有在人造肉上再度創新的大膽計畫：不使用植物蛋白，而是以「空氣」為基礎的人造肉。

Air Protein 打造的人造肉是由空氣中發現的元素組成，特別是二氧化碳、氧和氮，這些元素與水和及礦物質營養素混合形成基底後，再利用可再生能源和益生菌進行發酵，將其轉換為類似真實肉類的食用產品。

從外觀上來看，這種人造肉長的就像蛋白質粉，據 Air Protein 的說法，它可以用來打造漢堡、雞肉、火雞等人們想要的任何肉類產品，甚至可以用來製作富含蛋白質的麵食、穀物和飲料。

（首圖來源：Air Protein）
（首圖來源：Air Protein）
分享

Air Protein 粉狀基質的人造肉包含 9 種氨基酸，可以說是一種完整的蛋白質，同時它也包含 B12 在內的許多維生素，由於 B12 主要存在於動物產品中，許多素食主義者都很難從飲食中攝取足夠的 B12。

雖然還不確定在長期營養價值上，這種肉品是否能與真肉或基於植物蛋白的人造肉相比，但在環境健康上確實有潛力擊敗這兩種蛋白質。

Air Protein 是 Kiverdi 的姊妹公司，後者目前正致力於利用二氧化碳製造對環境友善的產品，目前 Air Protein 仍在將技術轉變為實體商品的過程中，消費者必須再等一陣子才有機會購入貨真價實的「空氣肉」。

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。

相關新聞

研究：在惡劣環境中 成熟植物與鄰近生長的幼苗會互相幫助

2019-11-15 13:34

一週只要慢跑50分鐘 早逝風險就能大幅降低27%

2019-11-14 15:29

深度睡眠是抗焦慮良藥 讓控制情緒的大腦前額葉皮質更加活躍

2019-11-13 12:17

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:27

當父母大不易 研究指父母同理心與慢性發炎有關

2019-10-03 12:57

高溫創紀錄！聯合國報告：2015~2019 將是有紀錄以來最熱的 5 年

2019-09-26 13:15

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮？一個人創業成功率大於團隊創業

2019-09-17 13:35

腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 09:54

英國研究：控制肥胖人口 含糖零食稅比含糖飲料稅更有效

2019-09-09 14:38

呼籲全民動起來 科學家：什麼運動都比坐著好

2019-09-06 11:18

邊滑手機邊帶小孩 兒童專家擔憂影響語言發展

2019-09-05 15:35

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

不是無尼古丁就沒事 只是吸一次電子煙也會暫時影響血液循環

2019-08-30 11:12

多肉植物不僅療癒心靈 石蓮花萃取物還有保肝功效

2019-08-29 10:26

游完泳眼睛紅腫不是氯氣的錯 而是有人在泳池尿尿

2019-08-28 12:49

科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

2019-08-27 13:41

科學家又發現新的皮下「器官」 它才是疼痛感起點

2019-08-26 13:14

不是只有人類 對天敵的恐懼也會讓鳥類得到「創傷後壓力症」

2019-08-23 11:38

科學家計劃開賣「車諾比伏特加」 原料保證來自當地

2019-08-20 12:45

科學家開發出爭議的「貓疫苗」：用來讓人類不會過敏

2019-08-19 14:59

白天過度嗜睡藏失智警訊 研究：阿茲海默症會攻擊讓人保持清醒的神經元

2019-08-16 13:24

親自委託調查後 Uber 和 Lyft 也得承認 共乘確實使都市交通惡化

2019-08-15 11:43

研究：多數人寧願被機器人取代 而不是另一個人類

2019-08-14 12:03

昆蟲也有慢性疼痛困擾 受傷後會更努力保護自己

2019-08-13 12:31

想讓公司更成功？先從提升員工福利開始

2019-08-12 15:19

4 個步驟 動手打造自己的 AI 團隊

2019-08-07 13:36

百年內住上火星是場空談 專家：殖民火星還需要上千年準備

2019-08-01 13:25

研究：獲勝者更容易相信結果是公平的

2019-07-30 11:58

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

FAA 批准新座椅設計 未來飛機中間座位有地方放手肘了

2019-07-26 14:49

和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03

食用昆蟲好處多 研究：蚱蜢、蟋蟀抗氧化力接近新鮮柳橙汁

2019-07-24 11:42

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

2019-07-17 11:58

小心有雷！人工智慧幫你未看先防爆雷

2019-07-16 15:15

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 13:25

隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:50
看更多

熱門文章

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:38

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top