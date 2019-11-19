Air Protein 推新型人造肉：以「空氣」為基礎打造

【文‧Nana Ho】

近年人造肉在歐美市場捲起了一股潮流，越來越多新創公司選擇投入發展，美國新創公司 Air Protein 更有在人造肉上再度創新的大膽計畫：不使用植物蛋白，而是以「空氣」為基礎的人造肉。

Air Protein 打造的人造肉是由空氣中發現的元素組成，特別是二氧化碳、氧和氮，這些元素與水和及礦物質營養素混合形成基底後，再利用可再生能源和益生菌進行發酵，將其轉換為類似真實肉類的食用產品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從外觀上來看，這種人造肉長的就像蛋白質粉，據 Air Protein 的說法，它可以用來打造漢堡、雞肉、火雞等人們想要的任何肉類產品，甚至可以用來製作富含蛋白質的麵食、穀物和飲料。

（首圖來源：Air Protein） 分享 facebook

Air Protein 粉狀基質的人造肉包含 9 種氨基酸，可以說是一種完整的蛋白質，同時它也包含 B12 在內的許多維生素，由於 B12 主要存在於動物產品中，許多素食主義者都很難從飲食中攝取足夠的 B12。

雖然還不確定在長期營養價值上，這種肉品是否能與真肉或基於植物蛋白的人造肉相比，但在環境健康上確實有潛力擊敗這兩種蛋白質。

Air Protein 是 Kiverdi 的姊妹公司，後者目前正致力於利用二氧化碳製造對環境友善的產品，目前 Air Protein 仍在將技術轉變為實體商品的過程中，消費者必須再等一陣子才有機會購入貨真價實的「空氣肉」。