研究：在惡劣環境中 成熟植物與鄰近生長的幼苗會互相幫助

【文‧Nana Ho】

長年以來，人們普遍認為植物在自然界中會總是處於競爭狀態，但最新研究發現事情並非總是如此。在一些惡劣環境中，成熟植物會與周遭生長的幼苗會互相扶持，使兩者都能更好的成長茁壯。

在這項新研究中，樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）RocioPérez-Barrales 博士和西班牙荒漠化研究中心合作，在西班牙東南部有「生態沙漠」之稱的石膏土壤地區進行了研究。

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儘管普遍認為在貧瘠地區，植物和植物間可能會爭搶養分，但團隊驚訝的發現，幼苗落在成熟的大型植物旁能更好的生長，同時這個庇蔭幼苗生長大型植物同時也能獲得回報：比同種類、類似大小的植物長出更多花朵。

由於過去並未發現過這種成年和幼苗植物在惡劣環境下雙贏的情況，這也讓團隊感到十分驚喜。

（首圖來源：Flickr/Megan Eaves CC BY 2.0） 分享 facebook

Pérez-Barrales 表示，雖然科學家經常研究植物間的關係，但那通常都是在成年或幼苗的某個階段進行研究並得出結論，而團隊則是研究了植物的整個壽命，從種子發芽、生長到成年的開花。

這些提供庇護的大型植物被 Pérez-Barrales 戲稱為「護士」；做為幼苗，「護士」的落葉能為土壤提供更高的養分，成熟的身軀能提供遮蔭，做為交換，在幼苗成熟後，「護士」的花朵也能比附近單獨生長的植物更多，大大增加產生種子和繁殖的機會。

「如果你是生長在山頂、沙丘這樣荒蕪之地的幼苗，夠幸運的最終落在大植物旁邊，你的生存機會肯定比獨自降落某個地方更好。」

為了讓植物更好生長，多數園藝者和農民都會確保土壤和環境條件是最佳，但對於在荒涼地區希望種植的人來說，這項資訊將相當有價值。

Pérez-Barrales 建議園丁能嘗試種植不同年齡的不同物種，好測試哪種夥伴關係能幫助植物在任何地區都能蓬勃發展。

建立夥伴關係也可能在環境中引發積極的連鎖效應，Pérez-Barrales 解釋，這種植物護理系統的最大好處便是增加生物多樣性。

「一個地區的生物多樣性越多，我們擁有的植物、昆蟲、細菌、真菌、哺乳動物和鳥類的物種就越多，環境和生態系統長期健康運轉的機會就越大。」