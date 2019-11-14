一週只要慢跑50分鐘 早逝風險就能大幅降低27%

【文‧Emma stein】

身為一個成年人，你可能時常勉勵自己應該出門跑步，但一想到要撥時間出來又懶惰癌上身，一篇新研究可能會增加你維持運動習慣的動力：一個禮拜只要慢跑 50 分鐘，得到的效益都比完全不跑步的人還要大，早逝風險能降低 27%。

世界衛生組織（WHO）指出，缺乏運動是引起各種健康疾病的主要原因，每年因運動量不足而間接死亡的人數超過 320 萬人。為了維持身心健康，WHO 建議 18 歲以上成年人每週應至少進行 150 分鐘中等運動、75 分鐘激烈運動。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

其中慢跑益處多，可以甩掉日漸粗壯的腰圍，但對決心不大的人來說，150 分鐘已經像天文數字，往往維持一陣子就半途而廢。如果你是這類人，最近由澳洲維多利亞大學團隊新發表的一篇觀察性研究，或許能稍微提高你的運動動力：每週只要慢跑 50 分鐘，就能降低早逝風險 27%。

（首圖來源：pixabay） 分享 facebook

研究團隊收集了之前與跑步相關的 14 篇研究，重新彙整進行元分析（meta-analysis），共有 232,149 名參與者報告他們平常的跑步習慣，並且研究人員在之後 5～35 年持續追蹤他們的健康狀況。

進行單篇研究時，科學家不確定一個人需要累積多少跑步量、時間應該跑多久、速度應該跑多快，才能擁有跑步帶來的效益，但進行元分析的話，研究人員可收集大量數據，將重點放在跑步 / 慢跑與各種原因所致之死亡，心血管疾病和癌症的關聯。

匯總了 14 篇研究數據後，維多利亞大學研究人員發現與平常不跑步的人相比，只要平常有跑步習慣，無論次數或強度，都可以讓早逝風險降低 27%、心血管疾病死亡風險降低 30%、癌症死亡風險降低 23%，就算每週只慢跑一次、每次持續時間少於 50 分鐘，且每小時速度低於 8 公里，依然可以享受到慢跑帶來的健康益處。

雖然這篇研究並不是絕對結論而只是觀察，但對平常沒什麼時間運動或容易半途而廢的人來說是個好消息，提醒我們不要因此灰心而懶得出門運動。新論文發表在《British Journal of Sports Medicine》。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】