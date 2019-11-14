一週只要慢跑50分鐘 早逝風險就能大幅降低27%
【文‧Emma stein】
身為一個成年人，你可能時常勉勵自己應該出門跑步，但一想到要撥時間出來又懶惰癌上身，一篇新研究可能會增加你維持運動習慣的動力：一個禮拜只要慢跑 50 分鐘，得到的效益都比完全不跑步的人還要大，早逝風險能降低 27%。
世界衛生組織（WHO）指出，缺乏運動是引起各種健康疾病的主要原因，每年因運動量不足而間接死亡的人數超過 320 萬人。為了維持身心健康，WHO 建議 18 歲以上成年人每週應至少進行 150 分鐘中等運動、75 分鐘激烈運動。
其中慢跑益處多，可以甩掉日漸粗壯的腰圍，但對決心不大的人來說，150 分鐘已經像天文數字，往往維持一陣子就半途而廢。如果你是這類人，最近由澳洲維多利亞大學團隊新發表的一篇觀察性研究，或許能稍微提高你的運動動力：每週只要慢跑 50 分鐘，就能降低早逝風險 27%。
研究團隊收集了之前與跑步相關的 14 篇研究，重新彙整進行元分析（meta-analysis），共有 232,149 名參與者報告他們平常的跑步習慣，並且研究人員在之後 5～35 年持續追蹤他們的健康狀況。
進行單篇研究時，科學家不確定一個人需要累積多少跑步量、時間應該跑多久、速度應該跑多快，才能擁有跑步帶來的效益，但進行元分析的話，研究人員可收集大量數據，將重點放在跑步 / 慢跑與各種原因所致之死亡，心血管疾病和癌症的關聯。
匯總了 14 篇研究數據後，維多利亞大學研究人員發現與平常不跑步的人相比，只要平常有跑步習慣，無論次數或強度，都可以讓早逝風險降低 27%、心血管疾病死亡風險降低 30%、癌症死亡風險降低 23%，就算每週只慢跑一次、每次持續時間少於 50 分鐘，且每小時速度低於 8 公里，依然可以享受到慢跑帶來的健康益處。
雖然這篇研究並不是絕對結論而只是觀察，但對平常沒什麼時間運動或容易半途而廢的人來說是個好消息，提醒我們不要因此灰心而懶得出門運動。新論文發表在《British Journal of Sports Medicine》。
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