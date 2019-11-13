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深度睡眠是抗焦慮良藥 讓控制情緒的大腦前額葉皮質更加活躍

2019-11-13 12:17科技新報

【文‧Emma stein】

不只焦慮會導致失眠，一晚沒睡好也可能導致隔天焦躁感大增。但這種大腦緊張感可以消除，新研究指出，只要你晚上睡個好覺，一夜之間就可以讓大腦平靜下來，好好睡覺會是你控制情緒的一種直接方法。

我們一般認為睡不好可能是焦慮症的展現，但反過來，沒睡好也可能是誘發焦慮的原因，如果不治本恐導致惡性循環；然而這個時代，人們似乎更常熬夜、壓力也比過往都還要大。

加州大學柏克萊分校團隊花費數年時間調查睡眠與焦慮的關聯，提供迄今為止兩者之間最強大的神經聯繫證據，研究確認了睡眠不足會加重焦慮感，但如果半夜能來一場深度睡眠，將會最大限度地緩解你白天的焦慮感。

在磁振造影（MRI）實驗中，18 名年輕受試者分為兩組人馬，一組回家正常入睡，另一組留在實驗室整晚不睡，然後隔天讓他們觀看一段容易鼓舞人心的影片，團隊同時檢測他們的大腦活動，發現睡眠時間遭剝奪會導致焦慮值增加 30%。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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研究人員發現，睡眠不足的受試者在觀看動容片段時，似乎更難以控制自身情緒，這些人大腦中掌管情感的區域如杏仁核、背側前扣帶迴皮質（dorsal anterior cingulate cortex）等，很快就在 MRI 掃描過程中變亮，而負責抑制情緒的前額葉皮質（prefrontal cortex，PFC）則模糊不清。

博士後研究員 Ben Simon 表示，在正常情況下，前額葉皮質就像剎車一樣負責調節激動情緒，讓人們在面臨危機時刻得以保持冷靜思緒；但當睡眠不足時，前額葉皮質就無法正常運作，從而更容易讓人被情緒牽著走。

很多人忽視了夜晚深度睡眠的力量有多大。所謂深度睡眠（慢波睡眠）即進入非快速動眼期（NREM），這時段你不會作夢，在腦電圖（EEG）上可以看見緩慢的腦電波，睡得越熟，則前額葉皮質次日越活躍，情緒管理能力也越好。

睡眠的時長很重要，但睡眠品質更不能馬虎，想辦法晚上好好睡一覺，或許你會發現沉睡帶來的威力比想像中還強大。新論文發表在《自然人類行為》（Nature Human Behavior）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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