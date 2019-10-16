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研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:27科技新報

【文‧Nana Ho】

隨著年齡增長，人的體能會有所下降，新研究發現，平日的走路速度的微小差異能作為壽命和健康的有力指標。那些在 45 歲時走得較慢的人，在身體和認知上都有過早加速衰老的跡象。

長年以來，醫學專家都將步態速度當作老年人健康和健身的標誌，但《JAMA Network Open》期刊的新研究提出了一個新的觀點，或許能使用中年人的步態速度來判斷了人們衰老的情況。

（首圖來源：Unsplash）
（首圖來源：Unsplash）
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在這項研究中，杜克大學研究人員檢查了 904 位研究參與者的數據來尋找解答，這些數據主要來自紐西蘭 The Dunedin Study 機構所進行的縱向研究（longitudinal cohort）；研究從受試者 3 歲起便開始進行評估，並持續跟蹤參與者整體健康和行為表現。

The Dunedin Study 研究中請了一名兒童神經科醫生使用標準智力測驗評估兒童的神經認知能力，包括接受性語言（receptive language）、運動技能以及情緒和行為調節。研究者可以接觸到與 IQ 分數相關的數據，像是處理速度、工作記憶、感知推理和口頭理解能力。

在有了這些數據後，研究人員接著評估現在已成年參與者在 3 種情況下的步行速度：正常步態速度、雙重任務步態速度（必須邊朗讀字母並照常行走）和最大步態速度，並要求成年參與者自我調查並完成一系列任務來測試體能。

為了評估加速衰老的情況，研究小組也進一步針對體重指數、腰臀比、心肺健康、總膽固醇水平、白血球數量及牙齦牙齒健康等各種生物標誌物進行了研究，同時還使用 MRI 掃描評估了成年者大腦的健康情況。團隊也特別召集了 8 人組成的獨立小組，提供所有受試者 45 歲的臉孔照片讓小組成員評估了參與者的年齡。

MRI 掃描顯示，45 歲的慢速步行者的大腦體積較小，皮層變薄較多、面積較小，白質病變較多，換句話說，他們的大腦似乎比他們的生物年齡更老，而獨立小組也傾向高估這些受試者的年紀。

除此之外，行走速度較慢者的心肺健康、免疫健康及牙齦牙齒的健康狀況也都比步行快者更差，兩種參與者間的最快步態速度差距尤其明顯。

有趣的是，3 歲孩童在智商、接受性語言、運動技能及情緒和行為調節上的分數也可以用來預測行走速度，那些成年後步履緩慢的人在這些測驗上表現似乎也較差。

研究作者、杜克大學心理學和神經科學 Line J. H. Rasmussen 認為，真正令人驚訝的是步態反應健康的情況會在多早以前出現。「這是 45 歲的評估情況，而不是通常用這種方法進行評估的老年患者。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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