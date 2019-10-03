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當父母大不易 研究指父母同理心與慢性發炎有關

2019-10-03 12:57科技新報

【文‧黃嬿】

父母的移情與許多有益於兒童的社會心理特質相關，研究已證實有同情心的父母，孩子較少罹患抑鬱症、較少攻擊性、較多同理心，父母在努力理解孩子的感受時，也擁有更好的自尊心。但美國西北大學一個研究卻發現，有同情心的父母，必須付出更多隱性成本。研究指出，雖然善解人意的父母，他們的孩子在身體和情感上表現都比較好，但父母的細胞卻顯示出慢性的低度炎症反應。

美國西北大學 (Northwestern University) 研究人員針對 247 對父母和他們的青春期孩子進行調查，研究人員欲得知父母了解孩子的感受並給予適當關注的時間與程度，要求父母填寫關於同理心、幸福感和自尊心的自我報告調查表，以及報告孩子的情緒調節情況。青少年每天需記錄他們的情緒調節能力，為期兩週。他們還採集父母與孩子的血液樣本，從中分析系統性炎症的標誌物，包括白介素 1-ra、白介素 6 和 C 反應蛋白。

結果發現，善解人意的父母及其子女在心理上都比較滿足，善解人意父母的孩子，也表現出較低水平的炎症標誌物。但是他們的父母卻恰恰相反，父母的樣本顯示出低度的全身性炎症。

(首圖來源：Flickr/Brian CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Brian CC BY 2.0)
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研究分析，當孩子的心理承受痛苦時，善解人意的父母的免疫系統會受到打擊。而隨著孩子的抑鬱症狀增加，善解人意的父母的炎症標誌物也增加。這些發現與先前的研究一致，以前研究已發現，花長時間照顧慢性病患者的護理人員也會出現慢性炎症，且壓力荷爾蒙會隨之升高。

移情是要求我們將自己的感情放在一邊，專注關心別人，這與壓力增加和炎症增加有關。善解人意的父母也可能更願意為了孩子的利益，而犧牲自己的健康，放棄睡眠、運動和其他可減輕照料壓力的活動。

這些發現強化一個概念，即評估社會心理特質時必須同時考慮心理和生理影響的重要性，以及同情可能在同情提供者和接受者之間產生不同的影響。

西北大學心理學研究人員指出，如果要付出情感上的努力是要付出身體上的代價，那麼父母也需要被教導如何照顧自己。包括充足的睡眠、運動和減輕壓力等事情，都與這些類型的免疫過程有關，父母為這些事情花些時間並不是自私的，實際上對他們自己的身心健康至關重要。該研究已發表於《健康心理學》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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