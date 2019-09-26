高溫創紀錄！聯合國報告：2015~2019 將是有紀錄以來最熱的 5 年

【文‧Nana Ho】

覺得這幾年越來越熱嗎？這不是你的錯覺，根據聯合國近日發表的《科學聯合》（United in Science）報告，2015~2019 年的 5 年已經刷新紀錄，成為自 1850 年開始記錄以來最熱的時期。

不久前美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據指出，2019 年 7 月是有紀錄以來最熱的月份，目前看來人們創下的紀錄並不僅於此，在 2015~2019 的 5 年間，海平面上升、冰蓋損失、極端天氣等氣候變化的影響明顯增加，平均氣溫也持續創下新高。

根據估計，2015~2019 年間的平均溫度，約比工業化前（1850~1900 年）高出 1.1 C，比 2011~2015 年間高出 0.2°C，這 5 年間，熱浪幾乎影響了所有大洲，成為最致命的氣象災害，並在多國創下高溫記錄。

不僅如此，大氣中的溫室氣體濃度也已增加到創紀錄水準，鎖定了未來幾代人的變暖趨勢。

（首圖來源：Flickr/RAMIRO CC BY 2.0） 分享 facebook

2015 年為了應對氣候變遷，171 個聯合國會員國曾共同簽署《巴黎協定》（Paris Agreement），然而有趣的是，明明是希望結合眾人之力遏阻全球暖化趨勢，但在這幾年的努力下，目標與現實氣候變化間的差距卻越來越明顯。

WMO 秘書長 Petteri Taalas 指出，不管是造成氣候改變的原因、還是改變造成的影響都正在增加，絲毫沒有放緩的趨勢，「海平面上升已經在加速，而我們擔心南極和格陵蘭冰蓋的減少將加劇未來上升」。

報告指出，在 1979~2017 年期間，北極夏季海冰面積每十年下降約 12%，南極冰蓋每年損失的冰量則增加了至少 6 倍，由於格陵蘭和南極西部的海洋變暖和融化，海平面上升速度已從 1997~2006 年間的每年不到 0.31 公分，增加到 2007~2016 年的 0.396 公分。自工業時代開始以來，海洋的酸度已上升 26%。

至於二氧化碳程度的平均增長，也從 1985~1995 年的每年 1.42ppm，上升到 2005~2015 年的每年 2.06ppm。二氧化碳排放量增長了 2%，2018 年達到創紀錄的 410 億噸二氧化碳，從目前來看，沒有任何跡象顯示排放量的最高峰會在何時達到，換句話說，二氧化碳水準開始下降的時刻。

2018 年全球二氧化碳濃度為 407.8ppm，比 2017 年升高 2.2ppm，據報告估計，地球大氣上次含 400ppm 二氧化碳的時間約在 300 萬至 500 萬年前。

為防止全球溫度升高 2°C，報告認為，各國 2015 年《巴黎協定》（Paris Agreement）設定的目標必須增加 3 倍。「不斷增長的氣候影響增加了超過臨界點的風險，人們越來越意識到，氣候影響比 10 年前評估的情況更嚴重且迅速。」

「要達成《巴黎協定》需要立即採取全面行動，包括以政策協助深度脫碳（deep decarbonization）、保護並增強碳匯（carbon sink）及生物多樣性，同時努力清除大氣的二氧化碳。」

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