三個臭皮匠勝過一個諸葛亮？一個人創業成功率大於團隊創業

【文‧黃彥鈞】

從創立蘋果（Apple）的 Steve Jobs 和 Stephen Wozniak 到打造 Google 的 Larry Page 和 Sergey Brin，搭檔創業的成功故事總是引人入勝，不過根據研究顯示，如果想創業或許還是自己一個人來比較好。

紐約大學史登商學院助理教授 Jason Greenberg 和賓州大學華頓商學院副教授 Ethan Mollick 針對新創公司進行了研究，發現單一創辦人的公司存活的時間比團隊創辦的公司更長。Greenberg 表示，雖然團隊創業擁有更多的金錢、資源、人力資本和人際網路，不過也多了人際之間的衝突和摩擦。這些人際事務會讓創業團隊把工作的時間用在解決衝突上，可能導致相當負面的結果。

（首圖來源：Flickr/Heisenberg Media CC BY 2.0） 分享 facebook

這項研究調查 2009 年到 2015 年 5 月期間幾千個在 Kickstarter 募資的項目，其中大約 28% 只有一位創辦人，31% 為兩人團隊，41% 則有 3 個以上的成員。單一創辦人的公司成功存活的機率是不只一位創辦人的公司的兩倍以上，不過單一創辦人的非營利組織存活機率則不如兩位以上創辦人的非營利組織。根據研究人員的說法，排除其他因素的話，單一創辦人的公司存活的機率是 3 位以上創辦人的 2.6 倍，也達到兩人團隊存活機率的 2.5 倍。單一創辦人的非營利組織存活機率，比 3 位以上創辦人的非營利組織還要低 42%。

早期研究往往認為團隊創業勝於個人創業，但會影響創業成功與否的因素非常多，不僅限於團隊優勢所在的資源和人力而已。「在創業過程中，意見分歧、壓力和衝突是不可避免的。當這些紛擾對組織發展造成嚴重干擾的時候，很難說團隊創業會比會比個人創業來的更好。」研究指出。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】