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腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 09:54科技新報

【文‧黃嬿】

喝茶有很多好處，最為人知的就是茶葉中的兒茶素是很好的抗氧化劑，可減少人體老化的自由基、加強脂肪利用、促進新陳代謝，還有多種維生素被視為中老年人的最佳飲料，現在最新研究發現喝茶還可活化大腦功能，與非茶飲用者相比，普通的飲茶者有更好的組織大腦區域，改善大腦的認知能力。

過去研究發現，茶的攝入有益人體健康，包括改善情緒和預防心血管疾病。2017 年新加坡國立大學科學家研究發現，每天喝茶可以將老年人認知能力下降的風險降低 50%。最近該團隊進一步探討茶對大腦網路的直接影響。

該研究與英國埃塞克斯大學 (University of Essex) 和劍橋大學 (University of Cambridge) 的研究人員共同進行，研究小組招募 36 名 60 歲及以上的成年人，並收集有關他們的健康、生活方式和心理健康的數據，此後還對他們進行神經心理學測試和核磁共振成像 (MRI)。該研究於 2015~2018 年進行。

(首圖來源：Flickr/Kanko* CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Kanko* CC BY 2.0)
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透過分析參與者的認知表現和成像結果，研究小組發現，每週至少 4 次引用綠茶、烏龍茶或紅茶約 25 年的個體，其大腦區域以更有效的方式相互連接。研究人員表示，「以道路交通做比喻，大腦區域為目的地，而大腦區域之間的連接則是道路。當道路系統組織得更好時，車輛和乘客的移動效率更高、資源消耗更少。同樣，當大腦區域之間的聯繫更加結構化時，資訊處理可以更有效地進行。」

研究人員進一步指出，「我們在之前的研究中發現，與非茶飲用者相比，飲茶者具有更好的認知功能。這項與大腦網路相關的研究結果間接支持之前的發現，顯示定期飲茶的正面效果，是來自防止對區域間聯繫的破壞，來改善大腦組織的結果。」

這項研究結果首次證明飲茶對大腦結構的貢獻，並建議定期飲用茶對大腦組織中與年齡相關的衰退具有保護作用。由於認知表現和大腦組織具有錯綜複雜的關係，因此需要更多研究來進一步理解記憶功能如何從大腦迴路中出現，以及在衰老過程中保​​持更好認知能力的干預措施。研究團隊下一步準備研究茶葉和生物活性化合物對認知能力下降的影響。該研究結果已發表在科學期刊《Aging》。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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