英國研究：控制肥胖人口 含糖零食稅比含糖飲料稅更有效

【文‧Emma stein】

肥胖帶來不少身體上的惡果，為了促進人民健康與減少醫療支出，不少國家嘗試祭出含糖飲料稅，希望降低國人平均體重值。不過最近英國醫學期刊（British Medical Journal，BMJ）發表的新研究表明，針對餅乾、蛋糕、糖果等高糖分零食課稅，效果可能比課含糖飲料稅還要好。

世界各地各國人口肥胖率都在逐年上升，在英國，估計每 4 名成人就有 1 名屬於肥胖體質，每 5～10 名兒童就有 1 名超過標準體重，進入肥胖範疇。對此，一些當政者嘗試靠徵收糖稅來降低國民的糖攝入量，比如英國、挪威、法國等。

不過在英國，比起含糖飲料，人們似乎更偏愛高糖分零食如：餅乾、蛋糕、巧克力、糖果，雖然 2013 年英國醫學期刊發表的一項研究指出，對含糖飲料徵收 20% 稅率能使英國肥胖率降低約 1.3%，但現在科學家認為，減少購買零食或許能產生更大影響力。為此，研究人員在英國醫學期刊發表了新論文，建模評估休閒食品價格增加 20% 後會產生哪些影響。

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模型分析數據來自英國 36,324 戶家庭的飲食採購紀錄、該國 2,544 名成年人的營養健康調查數據，接著依照家庭收入和 BMI 指數分組，以分析 1 年內的體重與患病率變化。

研究結果表明，如果將餅乾、蛋糕、巧克力、糖果的價格提高 20%，將使人們年平均糖攝入量減少約 8,900 卡，平均 1 年內減重 1.3 公斤，肥胖率降低約 2.7%（約從 28％ 降至 25%）；相比之下，課含糖飲料稅只導致英國人 1 年內平均減重 203 克。；此外，該模型預測零食稅對肥胖率最高的低收入戶家庭影響最大，說明零食稅可能有助於減少由飲食疾病引發的健康不平等。

世界衛生組織（WHO）建議針對不健康產品徵稅，以減少不均的飲食與肥胖所帶來的大量醫療支出，包括糖尿病、脂肪肝、心臟病發病率上升等。WHO 估計，如果限製糖和鹽攝入量，到 2025 年可以挽救全球 370 萬人的生命。

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