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邊滑手機邊帶小孩 兒童專家擔憂影響語言發展

2019-09-05 15:35科技新報

【文‧黃嬿】

現代人手機不離身，連帶孩子時也是一樣，美國智庫機構皮尤研究中心最新調查顯示，富裕國家的父母今天花在他們孩子身上的時間比 50 年前多，但是手機的介入，嚴重影響親子互動的深度和品質，專家擔心這可能對嬰兒和學步兒童的發展造成破壞性後果。

帶孩子不是餵飽他們就好，與嬰幼兒的互動，是孩子大腦發展快慢的關鍵。父母回應嬰兒的聲音或哭泣，例如抱起他們或者和他們玩躲貓貓遊戲，有助於建立嬰兒的大腦結構，而這種結構的發展，與後來孩子的學習、行為和健康有直接的關連。兒童發展專家稱之為 Serve and Return Interaction，「serve」是指小朋友提供的許多本能表現，「return」是指父母親的回應。

哈佛大學兒童發展中心認為，「這些互動既是預期的，也是必不可少的，缺乏這種互動會對兒童的發展和幸福構成嚴重威脅。」

QUARTZ 根據美國智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 高級研究員 Kathy Hirsh-Pasek 的看法指出，對 0~3 歲的寶寶而言，最重要的是就是與人互動，而任何破壞這種互動的時間、意義或情感品質的事情，都會對父母和孩子，以及他們的關係產生影響。

美國家庭關係研究員 Brandon McDaniel 使用「科技成就」來描述現代父母因為上網而忽略孩子的需求，他認為這種親子間的疏離，對孩子的影響就像真正的分離一樣。隨著千禧世代成為新手父母的一代，這已經成為一個很普遍的全球性問題。

(首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0)
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你可能覺得偶爾看一下 Facebook 或回覆電子郵件不是什麼大不了的事，但是寶寶不斷向周圍的世界學習，專注於手機的父母直接影響的關鍵技能，就是語言。芝加哥大學兒科外科副教授 Dana Suskind 說道，「生命最初幾年的語言是發育中大腦的食物」。

一項嬰兒語言發展研究顯示，孩子在 2 歲時親子互動的流暢性和聯繫性，直接影響一年後兒童的語言發展結果，這項研究發現當父母試圖教他們 2 歲孩子講話，但中間被手機打斷時，幼兒沒有學會單詞的使用，而父母沒有被打斷的幼兒，則學會這些單詞。其他研究還發現，如果父母與孩子的互動較少，孩子就會更誇張的行為來贏回注意力，這時父母可能會以負面的表現來回應他們，造成惡性循環。

另一項研究發現，若父母本身有智慧手機成癮的行為，他們在規範幼兒使用這些設備方面遇到的困難就越多。研究顯示有智慧手機成癮的父母中，59% 的人表示他們很難規範孩子玩手機，而沒有智慧手機成癮的父母的人中只有一半表示有這種情況。過去研究發現，在手機上花費太多時間，可能成為孩子情緒和認知發展的障礙。

心理學家 Eileen Kennedy-Moore 認為，育兒的關鍵在於互動的品質，手機世代讓虛擬與真實界線愈來愈模糊，父母要在當中進行切換比從前困難得多，親子互動的品質低下，已成為一個嚴重的問題。美國艾瑞克森研究院 (Erikson Institute) 幼兒科技中心主任 Chip Donohue 建議，大人需要控制裝置的使用，而且應該與母乳餵養、睡眠等議題一樣納入衛教，提升智慧手機成癮和兒童使用手機的公眾意識。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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