PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

【文‧YAP KUO】

台北捷運營運超過 20 年了，每天 200 多萬人次載客數，一年可累計達 7 億人次以上，不但是許多上班族、學生及旅客在大台北交通的首選，也帶動周邊經濟繁榮、房價成長。但近年來國內外檢測數據顯示，印象中便捷、乾淨的捷運可能潛藏著空污危機。

根據日本慶應義塾大學（Keio University）一項調查，日本地鐵站空氣的懸浮微粒含量是地上空氣的 5 倍，此發現提醒有關單位必須採取因應措施。慶應義塾大學科學與技術學院環境科學副教授奥田知明（Tomoaki Okuda）博士及同事於今年 5 月在學校召開的「封閉空間空氣污染研討會」發表研究成果，並敦促相關機構改善此問題。

研究團隊去年 7 月在橫濱市地鐵車站的月台設置空氣品質監測設備，測量從上午 5 點至晚上 8 點空氣 PM2.5 或更小微粒的濃度。結果顯示，月台每立方公尺平均 PM2.5 濃度在上午 9~10 點達 120 微克，比同時間室外濃度高出 5 倍！全天平均為 70 微克，是地上數值的 4 倍。

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歐洲於 2015 年即有研究顯示，倫敦和巴塞隆那的地鐵站內分有高達每立方公尺 480 微克和 186 微克的 PM2.5。地鐵公司試圖改善地鐵站通風系統，也嘗試開發降低 PM2.5 產生的煞車系統，以降低月台空氣 PM2.5 含量。而國內捷運的地下月台也普遍有 PM2.5 濃度偏高的情形。

地鐵站內空污的來源

慶應大學研究團隊發現，地鐵站的空氣由不鏽鋼和其他金屬材料產生的鐵、銅、鉻微粒的含量較戶外高出許多。數據顯示，列車到達及離開車站時 PM2.5 會飆高，因列車加速及煞車時車輪與軌道間的摩擦會使鐵件磨損，使金屬微粒進入空氣，而列車後方的劇烈擾動氣流則會加速微粒擴散。

日本仍未針對地鐵站內空氣品質標準有明確規定。雖然環境部對日平均 PM2.5 濃度設定每立方公尺 35 微克的上限，但該標準不適用室內地鐵站；衛生部的衛生控制標準規定，建築物內空氣顆粒物的含量應低於 150 微克，但該規定也不涵蓋鐵路設施。最重要的是，日本各大鐵路公司尚未進行全面性調查，以確定問題的嚴重程度。

京都大學高野裕久教授表示 ：「在濃度高的 PM2.5 下，只要停留時間不長，一般人不會發生太大的健康問題；但長時間暴露下，有呼吸、過敏、循環疾病等疾病的患者，以及高齡長者、孩童要加強防範。」其實通勤乘客通常只在捷運月台短暫停留，搭上捷運後車廂空氣品質通常較好，因此不需擔心吸入過多 PM2.5。此外，台北市環保局已督促捷運公司將捷運月台空氣改善措施納入自主管理 SOP，環保局將定期檢測月台空氣品質，為搭乘捷運的乘客健康把關。

我國環保署重申：汽車駕駛人接觸到的 PM2.5 量雖然最低，但空氣污染排放量卻是最多，對空氣品質的傷害最大，因此建議民眾多選擇搭乘大眾交通工具。由於暴露到 PM2.5 的劑量與環境 PM2.5 濃度和暴露時間長短皆有關，因此相較於騎機車、步行或騎腳踏車，搭乘大眾交通工具暴露的空氣污染仍較低，可謂利人利己。

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