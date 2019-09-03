親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42科技新報

【文‧YAP KUO】

台北捷運營運超過 20 年了，每天 200 多萬人次載客數，一年可累計達 7 億人次以上，不但是許多上班族、學生及旅客在大台北交通的首選，也帶動周邊經濟繁榮、房價成長。但近年來國內外檢測數據顯示，印象中便捷、乾淨的捷運可能潛藏著空污危機。

根據日本慶應義塾大學（Keio University）一項調查，日本地鐵站空氣的懸浮微粒含量是地上空氣的 5 倍，此發現提醒有關單位必須採取因應措施。慶應義塾大學科學與技術學院環境科學副教授奥田知明（Tomoaki Okuda）博士及同事於今年 5 月在學校召開的「封閉空間空氣污染研討會」發表研究成果，並敦促相關機構改善此問題。

研究團隊去年 7 月在橫濱市地鐵車站的月台設置空氣品質監測設備，測量從上午 5 點至晚上 8 點空氣 PM2.5 或更小微粒的濃度。結果顯示，月台每立方公尺平均 PM2.5 濃度在上午 9~10 點達 120 微克，比同時間室外濃度高出 5 倍！全天平均為 70 微克，是地上數值的 4 倍。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
分享

歐洲於 2015 年即有研究顯示，倫敦和巴塞隆那的地鐵站內分有高達每立方公尺 480 微克和 186 微克的 PM2.5。地鐵公司試圖改善地鐵站通風系統，也嘗試開發降低 PM2.5 產生的煞車系統，以降低月台空氣 PM2.5 含量。而國內捷運的地下月台也普遍有 PM2.5 濃度偏高的情形。

地鐵站內空污的來源

慶應大學研究團隊發現，地鐵站的空氣由不鏽鋼和其他金屬材料產生的鐵、銅、鉻微粒的含量較戶外高出許多。數據顯示，列車到達及離開車站時 PM2.5 會飆高，因列車加速及煞車時車輪與軌道間的摩擦會使鐵件磨損，使金屬微粒進入空氣，而列車後方的劇烈擾動氣流則會加速微粒擴散。

日本仍未針對地鐵站內空氣品質標準有明確規定。雖然環境部對日平均 PM2.5 濃度設定每立方公尺 35 微克的上限，但該標準不適用室內地鐵站；衛生部的衛生控制標準規定，建築物內空氣顆粒物的含量應低於 150 微克，但該規定也不涵蓋鐵路設施。最重要的是，日本各大鐵路公司尚未進行全面性調查，以確定問題的嚴重程度。

京都大學高野裕久教授表示 ：「在濃度高的 PM2.5 下，只要停留時間不長，一般人不會發生太大的健康問題；但長時間暴露下，有呼吸、過敏、循環疾病等疾病的患者，以及高齡長者、孩童要加強防範。」其實通勤乘客通常只在捷運月台短暫停留，搭上捷運後車廂空氣品質通常較好，因此不需擔心吸入過多 PM2.5。此外，台北市環保局已督促捷運公司將捷運月台空氣改善措施納入自主管理 SOP，環保局將定期檢測月台空氣品質，為搭乘捷運的乘客健康把關。

我國環保署重申：汽車駕駛人接觸到的 PM2.5 量雖然最低，但空氣污染排放量卻是最多，對空氣品質的傷害最大，因此建議民眾多選擇搭乘大眾交通工具。由於暴露到 PM2.5 的劑量與環境 PM2.5 濃度和暴露時間長短皆有關，因此相較於騎機車、步行或騎腳踏車，搭乘大眾交通工具暴露的空氣污染仍較低，可謂利人利己。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

游完泳眼睛紅腫不是氯氣的錯 而是有人在泳池尿尿

2019-08-28 12:49

不是無尼古丁就沒事 只是吸一次電子煙也會暫時影響血液循環

2019-08-30 11:12

多肉植物不僅療癒心靈 石蓮花萃取物還有保肝功效

2019-08-29 10:26

科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

2019-08-27 13:41

科學家又發現新的皮下「器官」 它才是疼痛感起點

2019-08-26 13:14

不是只有人類 對天敵的恐懼也會讓鳥類得到「創傷後壓力症」

2019-08-23 11:38

科學家計劃開賣「車諾比伏特加」 原料保證來自當地

2019-08-20 12:45

科學家開發出爭議的「貓疫苗」：用來讓人類不會過敏

2019-08-19 14:59

白天過度嗜睡藏失智警訊 研究：阿茲海默症會攻擊讓人保持清醒的神經元

2019-08-16 13:24

親自委託調查後 Uber 和 Lyft 也得承認 共乘確實使都市交通惡化

2019-08-15 11:43

研究：多數人寧願被機器人取代 而不是另一個人類

2019-08-14 12:03

昆蟲也有慢性疼痛困擾 受傷後會更努力保護自己

2019-08-13 12:31

想讓公司更成功？先從提升員工福利開始

2019-08-12 15:19

4 個步驟 動手打造自己的 AI 團隊

2019-08-07 13:36

百年內住上火星是場空談 專家：殖民火星還需要上千年準備

2019-08-01 13:25

研究：獲勝者更容易相信結果是公平的

2019-07-30 11:58

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

FAA 批准新座椅設計 未來飛機中間座位有地方放手肘了

2019-07-26 14:49

和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03

食用昆蟲好處多 研究：蚱蜢、蟋蟀抗氧化力接近新鮮柳橙汁

2019-07-24 11:42

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

2019-07-17 11:58

小心有雷！人工智慧幫你未看先防爆雷

2019-07-16 15:15

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 13:25

隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:50

Google 超越 Facebook 美國科技大廠 2019 年薪酬中位數比一比

2019-07-09 13:06

研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 08:59

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

社會福利若要維持 瑞典短缺資金高達 2% GDP

2019-07-04 10:42

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 14:56

新加坡大學開發出新型血檢 抽血就能早期發現阿茲海默症

2019-06-28 16:30

澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」(更新：研究爭議)

2019-06-27 14:56

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 11:31

做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

2019-06-20 14:19

科學家發現腸道細菌製造的酶 能協助將A型血轉為O型血

2019-06-19 13:01

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 12:52

一生一次一世

2019-08-27 11:20

科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

2019-08-27 13:41

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 12:50

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 12:58

「中共代理人」修法微妙軟化 「口頭善意」能讓台商買單？

2019-08-29 13:00

氣候變遷帶來國際新衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 13:47

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top