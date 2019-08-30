不是無尼古丁就沒事 只是吸一次電子煙也會暫時影響血液循環

【文‧Nana Ho】

人們對香菸的危害已非常了解，然而對電子煙的健康影響仍知之甚少，理論上不會產生焦油、一氧化碳，甚至可選擇不加尼古丁的電子煙應該較無危害，但賓州大學一項新研究發現，即使是不含尼古丁的電子煙，只嘗試一次也會短暫改變身體的血液循環，甚至可能損傷血管內皮。

長期以來，電子煙一直被宣傳為傳統菸品的安全替代品，然而隨著美國第一起死亡和多起神祕肺病案例出現，越來越多擔憂開始浮出水面。

所謂的電子煙，基本上是將煙油加熱為霧氣起作用，煙油通常由丙二醇、甘油、尼古丁、水、香精和防腐劑組成，使用者可依需求選擇口味及尼古丁含量，甚至可以完全不含尼古丁。

然而許多人不了解的是，並非沒有尼古丁就毫無危害。

放射學家 Alessandra Caporale 指出，由於電子煙以無害為宣傳點之一，許多使用者認為只是吸入水蒸氣，但其實煙油中的溶劑、香精和添加劑，蒸發後都會讓使用者呼吸道和血管受到多次侵襲。

（首圖來源：Flickr/Vaping360 CC BY 2.0） 分享 facebook

最近刊載於《放射學》（Radiology）期刊的研究，研究人員找來 31 位沒有抽菸史的健康成年人，分別提供不含尼古丁的電子煙，進行 16 次吞吐雲霧後，使用 MRI 檢查血管於測試前後的差別。

結果顯示，吸電子煙後，受試者的血管擴張幅度明顯減少，綁住大腿後放開的測試中，血管平均擴張幅度比受試前少了 34%，血液加速度減緩 25%、通過血管的最大血流量降低了 17.5%，同時血管氧氣含量也下降了 20%。

放射學家 Felix Wehrli 表示，團隊確實預期會發現影響的效果，但從沒想過效果會如此大，「這不僅是我們預期的一點點變化，這是個重大影響」。

「人們普遍認為尼古丁有毒，但我們發現一種危險與尼古丁無關，如果單次使用電子煙後會產生一些影響，顯然你可以想像多年定期使用後，會有一些永久性損害。」

除此之外，團隊先前進行的研究，團隊發現電子煙會造成血管內皮（endothelium）的免疫毒性反應，而內皮損傷正是認為動脈粥樣硬化的關鍵啟動階段。

然而這些研究都只關注短期影響，樣本數也很少，以血管測試來說，受試者的血管 1 小時左右恢復正常，因此還無法判定長期是否會造成不可逆的結果，儘管如此，這項研究仍增加了不含尼古丁下可能對血管造成直接影響的證據。

電子煙存在的時間不夠長，目前不可能知道長期影響是什麼，但這項研究顯示，電子煙的健康風險需要進一步確認。

截至本週，美國有超過 150 起與電子煙使用相關的案例，患者都有嚴重且潛在危險的肺損傷，其中一些患者出現嚴重的呼吸衰竭，送往重症監護室並接上呼吸機，目前美國疾病控制和預防中心（CDC）已展開病因的調查。

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