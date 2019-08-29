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多肉植物不僅療癒心靈 石蓮花萃取物還有保肝功效

2019-08-29 10:26科技新報

【文‧YAP KUO】

許多熱中多肉植物的愛好者都十分享受肉肉的療癒力。它們圓潤厚實的葉片、小巧精緻的模樣、綿密的絨毛及特殊的色彩和形狀，具備了種種「心靈療癒」的條件，也因此受到許多人的喜愛。另外，有些多肉植物雖然沒那麼可愛，但卻可以食用甚至能開發為治病的藥物。

石蓮花是眾多多肉植物的一類，原產於墨西哥，大多數品種是觀賞用途，但也有可食用品種，某些大型超市中就有販賣，如東美人朧月都是可食用品種，口感類似蓮霧但味道很酸。除了含豐富的膳食纖維、多種礦物質，也能提供維生素C、B、β-胡蘿蔔素等。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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在台灣，石蓮花認為具保肝功效，近年來科學家研究進一步證實它不但有抑制肝纖維化的能力，對於難以醫治的肝硬化還有修復功能。台中榮總的研究員徐士蘭博士十多年前的研究顯示，石蓮花萃取物能抑制肝臟纖維化，並修復已發生肝硬化的肝細胞。其中以水溶液萃取得到的萃取物，有非常好的抗發炎功效；而以有機層溶液萃取得到的萃取物，則能明顯抑制纖維細胞生長，甚至會造成纖維細胞死亡。

無論何種原因（B 型肝炎、酗酒、肥胖等）導致的肝細胞慢性傷害、發炎，都會導致肝臟局部出現纖維化，然後逐漸蔓延至整個肝臟。肝細胞受損時會分泌許多細胞激素，而活化肝臟裡的庫氏細胞（Kupffer cell）和星狀細胞（Hepatic Stellate Cell），此外，活化的庫氏細胞也會分泌細胞激素刺激星狀細胞合成，並分泌大量細胞外基質，當細胞外基質累積到相當分量時，就形成肝臟纖維化。其中轉化生長因子-β」（transforming growth factor-β，TGF-β）是促使肝臟纖維化的關鍵細胞激素。因此近年來有學者提出以阻斷 TGF-β 作用為治療肝纖維化的研發方向。

石蓮花保肝的可能機轉

最近陽明大學生物藥學研究所黃奇英教授研究團隊以實驗證實，石蓮花的萃取物能抑制培養於體外的星狀細胞生長及移動能力，同時也抑制星狀細胞內 TGF-β 活化的訊息傳遞途徑。因此石蓮花很可能就是藉由阻斷 TGF-β 的作用，而具治療肝纖維化的功效。該研究已於今年 5 月刊登國際分子科學雜誌》（International Journal of Molecular Sciences）

人類祖先來自大自然，與植物的關係自然密不可分。先民早就懂得由植物獲取生存所需之食、衣、住、行種種材料，一束鮮花、一把香草也能給予人們感官及心靈無限的滿足與撫慰；但隨著社會朝向都市化發展，人類與大自然的距離愈來愈遙遠，此時各式各樣的多肉小盆栽恰好彌補人們對綠色植物的渴望。曾有報導指出，照顧多肉植物有減輕壓力、穩定情緒、放鬆緊張情緒進而預防疾病發生的功用。也許人們平時就應多多接觸植物、親近大自然，身體健康了、不容易生病，也就不需要藥物治病了。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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