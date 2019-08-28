游完泳眼睛紅腫不是氯氣的錯 而是有人在泳池尿尿

【文‧黃彥鈞】

許多人在游泳池游完泳都會有眼睛紅腫的問題，這通常會認為是泳池加入氯氣惹的禍。但研究發現眼睛紅腫不應該怪罪氯氣，而是泳池裡的尿液。

美國疾病控制中心（CDC）和水質與健康協會以及美國國家游泳池基金會合作的報告指出，感覺聞到氯氣的味道其實不只氯氣導致的，而是氯氣與游泳池內人體的尿液、糞便、汗液和污垢混合形成的化學物質。實際上，是這些化學物質而非氯氣讓人眼睛紅腫刺痛、流鼻涕和咳嗽。一項對 9,500 個加拿大人進行的調查中，有大約 58% 的人承認曾在游泳池至少尿尿一次。

（首圖來源：Flickr/AnneCN CC BY 2.0） 分享 facebook

美國疾病控制中心的健康游泳計畫負責人 Michele Hlavsa 表示，泳池會加入氯和其他消毒劑殺菌，但在游泳池尿尿會消耗池中的氯並產生刺激性物質，導致眼睛紅腫。她認為如果要消除尿中含氮化合物造成的刺激，泳池可能要加入更多氯。美國國家游泳池基金會的執行長 Thomas M. Lachocki 更指出，游泳者眼睛紅腫就代表有可能有人在泳池撒尿。

雖然這聽起來很噁心，不過這只是公共泳池可能造成最輕微的潛在疾病之一。根據美國疾病控制中心的說法，在室內游泳池游泳時刺激物可能會進入周遭空氣，並引發咳嗽甚至氣喘發作。此外，在公共泳池游泳也可能被傳染疾病，如果和腹瀉的人一起游泳甚至會有細菌、大腸桿菌或諾羅病毒出現在泳池內。細菌會在游泳池存活幾分鐘到幾天不等，要是喝下泳池被污染的水，就有可能感染疾病。Hlavsa 建議所有人進入游泳池前，務必先在淋浴間淋浴並事先上廁所，才能確保泳池的清潔。