科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

【文‧Nana Ho】

日本科學家發現一種新方式，可將帶有 X 及 Y 染色體的精子「分類」，選擇性讓小鼠產下希望的幼鼠性別，研究人員認為，這項技術將能協助動物輔助生殖技術，有朝一日或許還能簡化試管嬰兒（IVF）的性別選擇。

X 染色體和 Y 染色體具有許多差異，其中 X 染色體攜帶較多基因，而 Y 染色體較少，這種基因表達的差異讓科學家可區分兩者。為了更理解攜帶兩種染色體精子間的遺傳差異，日本廣島大學團隊對小鼠精子進行 RNA 測序，結果發現有兩個類鐸受體（TLR）TLR7 和 TLR8 僅在帶 X 染色體的精子表達。

透過使用抗病毒藥物 resiquimod 刺激兩種受體，科學家成功讓帶有 X 染色體的精子減慢、帶有 Y 染色體的精子加速，運用此種分離對小鼠進行體外授精實驗，成功讓小鼠產下 83% 雄性及 81% 雌性。

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由於目前還沒有已知的標記能區分帶 X、Y 染色體的精子，廣島團隊使用的方式又非常簡單便宜，也不會損害精子的 DNA，英國肯特大學生物學教授 Peter Ellis 認為，這項研究很可能改變許多事。

「如果這項研究可在小鼠以外的物種成功複製，對動物和人類人工授精／輔助生殖都將有極大影響。」

據了解，儘管並未發表相關研究，但團隊已經在牛和豬選擇性生產後代性別。領導研究的廣島大學島田昌之教授表示，他相信這種技術很可能適用其他哺乳動物。

但要在人類應用仍得面臨許多問題。除了得確認 resiquimod 能否對人類精子造成相同影響，研究人員還得證明受精前刺激受體的舉動，不會對出生的後代造成長期影響，撇除這些，性別選擇還涉及重要的道德倫理問題。以目前來說，試管嬰兒選擇胎兒性別在許多國家都是非法的。

研究已刊載於《Plos Biology》期刊。

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