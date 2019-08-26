科學家又發現新的皮下「器官」 它才是疼痛感起點

【文‧Emma stein】

當我們碰到高溫物體或被尖銳物品刺到時，一股疼痛感瞬間油然而生，我們可能以為已對相關機制很了解，然而科學家最近卻指出，產生這股疼痛感的背後主角，很可能是過去不為人知的一種新皮下器官造成。

這種新器官被研究人員稱為「傷害性膠質─神經複合體（nociceptive glio-neural complex）」，和傳統已知的消化器官、骨骼器官等外觀不同，新器官是由施旺細胞（Schwann cell）組成的簡單網狀結構，細胞伸出絲狀纖維，自皮膚內層（真皮）延伸到皮膚外層（表皮）。

首先，負責保護和支撐神經元的細胞稱為神經膠質細胞（glial cell），可再分為小膠質細胞和大膠質細胞，而施旺細胞（又稱神經膜細胞）就是存在於周圍神經系統（Peripheral Nervous System，PNS）中的大膠質細胞（glial cell）。

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一般情況下，我們一直認為皮膚痛覺應該起始於某些感覺神經的敏感末梢，然而瑞典卡羅林斯卡醫學院團隊在最新小鼠實驗發現，這些施旺細胞與其他檢測疼痛的神經細胞交織在一起，並且似乎是施旺細胞先產生電脈衝，然後才觸發我們已知的神經細胞，反過來引起人體的反射動作和後續疼痛感。

在實驗中，研究人員阻斷了新器官連結，確認小鼠感受疼痛的能力明顯下降，雖然科學家目前只在小鼠身上發現這種器官，不確定人體是否也有，但這發現將改變我們對身體感覺細胞機制的理解，並且這種器官很可能跟謎一般的慢性疼痛有關。

▲ 新器官切面圖。（Source：卡羅林斯卡醫學院） 分享 facebook

當然如果你還記得，去年也有科學家發現人體新器官「間質」（interstitium），比目前人體最大器官皮膚還要大，只是間質原本只當作皮膚表皮下方、消化道、肺、血管、肌肉、泌尿系統等器官周圍的一種緻密結締組織，直到新的解剖技術最近才表明間質是由一系列複雜空腔連接組成。

而這些「器官」究竟能否算為器官？這一點還有待科學界形成共識。新論文發表在《科學》（Science）期刊。

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