不是只有人類 對天敵的恐懼也會讓鳥類得到「創傷後壓力症」

【文‧Nana Ho】

當遭遇危及生命的可怕事件，除了生理可見的傷口，一些人也會因此留下精神創傷，這種現象被稱為「創傷後壓力症候群」（PTSD）。最近一項研究發現不只是人類，就連動物對天敵也會有類似陰影存在，研究人員認為這說明 PTSD 並不是非自然的「適應不良」功能障礙，而很可能只是進化下的一種產物。

對於生活在自然環境的動物來說，面對威脅是常有的事，但《科學報告》（Scientific Reports）的新研究發現，有時候對掠食者的恐懼會造成當下「戰鬥或逃跑」反應持續下去，進而影響到動物的日常生活。

在這項研究中，加拿大西安大略大學（Western University）團隊在禽類研究高級中心中對捕獲的野生黑冠山雀（black-capped chickadees）進行了實驗。

研究人員將捕獲的山雀分成兩組，讓牠們分別暴露在掠食者和非掠食者的音檔回放環境中 2 天，接著再將這些山雀放置戶外使其互相接觸，連續 7 天都過著一般的日子，不接觸任何與實驗有關的線索。

7 天過去後，研究人員檢驗每隻山雀大腦恐懼中心（杏仁核和海馬體）中基因轉錄因子的水平，結果證實誘導造成的對掠食者恐懼，對山雀大腦造成的改變是特異性的長期作用，這項實驗也呼應了團隊在 2011 年進行的研究。

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該項刊載於《科學》（Science）期刊的研究中，團隊發現掠食者不僅可以透過殺死獵物來影響獵物群體大小，就連嚇唬也有同樣的效果；僅僅是暴露在天敵聲音下，鳥類產生的後代就減少了 40%。

綜合這兩項研究，研究主要作者、西方大學生物學教授 Liana Zanette 認為，從恐懼對山雀大腦造成的長期影響來看，暴露在捕食者之下可能在一段時間內損害父母輩的行為，並對後代生存造成比過去認知的更大負面影響。

從演化上來看，如果有助於未來避免類似情況，長期保留對威脅生命遭遇的記憶是相當有益的，但這必須建立在「生存優於生活質量」的前提下，PTSD 或許正是繼承這種原始機制的產物。

Zanette 認為，這項研究結果對生醫研究人員、心理健康臨床醫生和生態學家都具有重要意義。

「我們的研究支持了兩種說法：即 PTSD 不是『非自然』的，還有捕食者引起的恐懼會造成長期影響，甚至可能影響生殖力和生存，這些在自然界都是正常的規範。」

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