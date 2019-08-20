親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

評／中共將旅遊當政治武器 卻為台灣創造機會

李佳芬牽手風波 他還原真相：是我要李慶隆這樣做的

科學家計劃開賣「車諾比伏特加」 原料保證來自當地

2019-08-20 12:45科技新報

【文‧Nana Ho】

想來瓶烈酒嗎？為你介紹目前全球僅有一罐的 Atomik 伏特加，由英國和烏克蘭科學家手工打造，使用車諾比（Chernobyl）當地的水和穀物製成，喝起來據說就像帶有「水果味」的黑麥威士忌。

1986 年 4 月，當時還隸屬於蘇聯的烏克蘭普里比亞特附近的車諾比核電廠一座反應爐爆炸，大火熊熊燃燒，大量放射性物質釋放至到大氣層，公認為有史以來最嚴重的核電事故。

危機發生後，車諾比核電廠附近 1,000 平方英里（2,600 平方公里）區域最初認為 2.4 萬年內都不適合人類居住，但 Atomik 的製造人向 BBC 保證，他們的產品不會比市場上其他任何酒類更具放射性。

部分原因在於，人們對於車諾比核災影響範圍的看法正在改變。與 33 年前事件發生初期相比，除了最靠近事件中心的紅色森林（Red Forest），多數限制區已經認為可以安全居住並進行經濟活動，在輻射污染風險「微不足道」下，烏克蘭政府已在 10 年前開放遊客前往觀光。

車諾比現在可說成了烏克蘭最紅的觀光勝地，據當地官員透露的數據，2018 年有超過 6 萬名遊客前往參觀車諾比禁區，HBO 迷你影集《核爆家園》（Chernobyl）播放後，關注度更是持續提升，光是 2019 年 5 月的遊客數便較去年增加了 30%。

▲ Atomik 伏特加目前全球僅一瓶。（Source：The Chernoby...
▲ Atomik 伏特加目前全球僅一瓶。（Source：The Chernobyl Spirit Company）
分享

儘管如此，前往當地的旅遊仍舊受到高度控制，旅行團經常禁止接觸當地植物或食用當地農產品，研究該區數年的生物學家 Anders Moller 表示，當地農作物許多都受到輻射污染，如果攝入會造成「嚴重問題」。

Atomik 伏特加使用的原料也沒有例外。在「當地保證」下，原料使用的黑麥確實有輕微污染，但 Atomik 聯合創始人、英國樸茨茅斯大學教授 Jim Smith 強調，所有污染物質都在蒸餾過程時清除。

「任何化學家都會告訴你，當你提煉一些東西時，雜質會留在廢料裡。」

委託南安普頓大學（University of Southampton）放射性實驗室進行的調查，Atomik 伏特加也證實與其他烈酒一樣安全，沒有任何放射性物質檢出。

至於製造 Atomik 伏特加的理由，除了是希望證明能找到方式有效利用土地、生產出完全無輻射的產物，Smith 也希望能幫助居住在災區附近的居民。

自 33 年前的核災以來，車諾比周遭的居民便一直面臨經濟問題，Smith 表示，儘管車諾比周遭有輻射熱點，但多數地區的污染甚至還低於全球部分地區的自然背景輻射，他希望讓人們了解這點。

目前世界上只有一瓶 Atomik 伏特加，但 Smith 計劃年底前至少打造 500 瓶賣給感興趣的遊客，售出後 75% 利潤將分配給當地社區。

「經過 30 年後，我認為這個地區最重要的實際經濟發展，而不是輻射。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。

相關新聞

科學家開發出爭議的「貓疫苗」：用來讓人類不會過敏

2019-08-19 14:59

白天過度嗜睡藏失智警訊 研究：阿茲海默症會攻擊讓人保持清醒的神經元

2019-08-16 13:24

親自委託調查後 Uber 和 Lyft 也得承認 共乘確實使都市交通惡化

2019-08-15 11:43

研究：多數人寧願被機器人取代 而不是另一個人類

2019-08-14 12:03

昆蟲也有慢性疼痛困擾 受傷後會更努力保護自己

2019-08-13 12:31

想讓公司更成功？先從提升員工福利開始

2019-08-12 15:19

4 個步驟 動手打造自己的 AI 團隊

2019-08-07 13:36

百年內住上火星是場空談 專家：殖民火星還需要上千年準備

2019-08-01 13:25

研究：獲勝者更容易相信結果是公平的

2019-07-30 11:58

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

FAA 批准新座椅設計 未來飛機中間座位有地方放手肘了

2019-07-26 14:49

和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03

食用昆蟲好處多 研究：蚱蜢、蟋蟀抗氧化力接近新鮮柳橙汁

2019-07-24 11:42

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

2019-07-17 11:58

小心有雷！人工智慧幫你未看先防爆雷

2019-07-16 15:15

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 13:25

隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:50

Google 超越 Facebook 美國科技大廠 2019 年薪酬中位數比一比

2019-07-09 13:06

研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 08:59

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

社會福利若要維持 瑞典短缺資金高達 2% GDP

2019-07-04 10:42

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 14:56

新加坡大學開發出新型血檢 抽血就能早期發現阿茲海默症

2019-06-28 16:30

澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」(更新：研究爭議)

2019-06-27 14:56

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 11:31

做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

2019-06-20 14:19

科學家發現腸道細菌製造的酶 能協助將A型血轉為O型血

2019-06-19 13:01

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

年輕人傳訊息不愛講電話 專家指會阻礙職業發展

2019-06-14 13:25

主管嫉妒我怎麼辦？專家：表現和善態度可避免被打壓

2019-06-14 08:40

沒有升遷機會 專家：待3年就可以離職了

2019-06-12 13:24

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

紐時：Google 派遣、約聘人員已經超過正職員工人數

2019-06-06 13:05

職場最忌諱七大行為 愛講八卦、自作聰明

2019-06-05 12:38
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！

2019-08-20 08:58

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

散熱有如去年的矽晶圓

2019-08-15 11:23

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:17

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 11:53

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

2019-08-16 09:10

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top