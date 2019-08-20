科學家計劃開賣「車諾比伏特加」 原料保證來自當地

【文‧Nana Ho】

想來瓶烈酒嗎？為你介紹目前全球僅有一罐的 Atomik 伏特加，由英國和烏克蘭科學家手工打造，使用車諾比（Chernobyl）當地的水和穀物製成，喝起來據說就像帶有「水果味」的黑麥威士忌。

1986 年 4 月，當時還隸屬於蘇聯的烏克蘭普里比亞特附近的車諾比核電廠一座反應爐爆炸，大火熊熊燃燒，大量放射性物質釋放至到大氣層，公認為有史以來最嚴重的核電事故。

危機發生後，車諾比核電廠附近 1,000 平方英里（2,600 平方公里）區域最初認為 2.4 萬年內都不適合人類居住，但 Atomik 的製造人向 BBC 保證，他們的產品不會比市場上其他任何酒類更具放射性。

部分原因在於，人們對於車諾比核災影響範圍的看法正在改變。與 33 年前事件發生初期相比，除了最靠近事件中心的紅色森林（Red Forest），多數限制區已經認為可以安全居住並進行經濟活動，在輻射污染風險「微不足道」下，烏克蘭政府已在 10 年前開放遊客前往觀光。

車諾比現在可說成了烏克蘭最紅的觀光勝地，據當地官員透露的數據，2018 年有超過 6 萬名遊客前往參觀車諾比禁區，HBO 迷你影集《核爆家園》（Chernobyl）播放後，關注度更是持續提升，光是 2019 年 5 月的遊客數便較去年增加了 30%。

▲ Atomik 伏特加目前全球僅一瓶。（Source：The Chernobyl Spirit Company） 分享 facebook

儘管如此，前往當地的旅遊仍舊受到高度控制，旅行團經常禁止接觸當地植物或食用當地農產品，研究該區數年的生物學家 Anders Moller 表示，當地農作物許多都受到輻射污染，如果攝入會造成「嚴重問題」。

Atomik 伏特加使用的原料也沒有例外。在「當地保證」下，原料使用的黑麥確實有輕微污染，但 Atomik 聯合創始人、英國樸茨茅斯大學教授 Jim Smith 強調，所有污染物質都在蒸餾過程時清除。

「任何化學家都會告訴你，當你提煉一些東西時，雜質會留在廢料裡。」

委託南安普頓大學（University of Southampton）放射性實驗室進行的調查，Atomik 伏特加也證實與其他烈酒一樣安全，沒有任何放射性物質檢出。

至於製造 Atomik 伏特加的理由，除了是希望證明能找到方式有效利用土地、生產出完全無輻射的產物，Smith 也希望能幫助居住在災區附近的居民。

自 33 年前的核災以來，車諾比周遭的居民便一直面臨經濟問題，Smith 表示，儘管車諾比周遭有輻射熱點，但多數地區的污染甚至還低於全球部分地區的自然背景輻射，他希望讓人們了解這點。

目前世界上只有一瓶 Atomik 伏特加，但 Smith 計劃年底前至少打造 500 瓶賣給感興趣的遊客，售出後 75% 利潤將分配給當地社區。

「經過 30 年後，我認為這個地區最重要的實際經濟發展，而不是輻射。」

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