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科學家開發出爭議的「貓疫苗」：用來讓人類不會過敏

2019-08-19 14:59科技新報

【文‧Nana Ho】

對於愛貓偏偏又對貓過敏的人來說，以下有個不知道是好是壞的消息：瑞士科學家已經開發出一款疫苗可以讓人類降低對貓的過敏，但問題在於，這款疫苗必須注射在貓身上。

貓咪所導致的過敏主要是由一種名為 Fel-d1 的蛋白質引起的，這種蛋白質會隨著貓皮屑四散各處，當進入呼吸道，便會刺激人體產生眼睛發癢、鼻水直流的過敏反應。

以目前來說，對貓過敏的人只能限制接觸或服用藥物來避免過敏症狀，為了提供飼主另一種選擇，瑞士蘇黎世大學醫院開發出一款名為 HypoCat 的疫苗，透過觸發貓自身的免疫反應，讓人類因為 Fel-d1 蛋白導致的過敏減輕。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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疫苗估計最快將能在未來 3 年內上市。研究人員認為，不僅是過敏的飼主能降低罹患氣喘等慢性病的風險，在過敏成為遺棄主要原因下，貓咪也能從中獲益。

根據統計，將近一成的人都有對貓狗過敏的問題，這個比例更在過去數十年間隨著寵物的數量持續增加，從數據來看，美國每年都有近 350 萬隻貓被遺棄到收容所，其中約有 140 萬隻最終得面臨安樂死。至於其他因遺棄流落街頭的家貓，除了生存環境差，更是可能因為捕食造成當地動物問題。

從刊載於《過敏與臨床免疫學期刊》（Journal of Allergy and Clinical Immunology）的研究來看，疫苗的耐受性良好，實驗中接受注射的 54 隻貓都產生了抗體，也沒有出現明顯的副作用。

儘管如此，「貓得為了飼主注射疫苗」此點仍是讓貓疫苗在歐美網路討論上引起不小爭論，多數愛貓人士都表態無法接受這種做法，但也有些許聲音指出，貓引發的過敏反應確實很可怕。

據了解，研究團隊目前還有另一個針對狗過敏的 HypoDog 狗疫苗正在早期開發中，估計未來若真的推出也將引起不小爭論。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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