白天過度嗜睡藏失智警訊 研究：阿茲海默症會攻擊讓人保持清醒的神經元

【文‧Nana Ho】

阿茲海默症有許多早期症狀，其中之一便是白天過度嗜睡，過去研究認為這可能是夜晚睡眠障礙的補償，但加州大學舊金山分校（UC San Francisco）科學家近期提出一個全新觀點，說明白天嗜睡很可能是早期警訊與研究治療的關鍵。

近幾年研究人員注意到在記憶問題出現前，沒有明顯夜間睡眠障礙的阿茲海默症患者便可能出現白天嗜睡症狀，UCSF 研究發現，這並非夜晚睡眠障礙導致，而是控制清醒的大腦區域本身便是阿茲海默症神經退化的首批受害者。

在這項研究，團隊比較了 UCSF 神經退化疾病資料庫中 13 名已故阿茲海默症患者和 7 位健康受試者的大腦在病理學、tau 蛋白水準和 3 個區域的神經元數量。

結果與健康受試者相比，患者大腦在藍斑核（Locus Coeruleus）、下視丘側區（Lateral Hypothalamus）和結節乳突神經核（tuberomammillary nucleus）這 3 個已知與保持清醒機制密切相關的大腦區域，都有顯著的 tau 蛋白堆積，這些區域也都因此失去了近 75% 神經元。

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團隊也研究 7 名進行性上核麻痺症（PSP）和皮質基底核退化症（CBD）的腦部樣本，這兩種病症皆屬於非典型帕金森氏症，都是由 tau 蛋白堆積導致的神經性退化癡呆，結果顯示，儘管這些樣本 tau 蛋白水準幾乎與阿茲海默症患者相當，但促進清醒的神經元似乎在 PSP 和 CBD 患者腦中倖免。

主要作者 Jun Oh 認為，阿茲海默症不是只導致單一的腦核退化，而是影響整個保持清醒神經網路的這點相當關鍵，「這意味著大腦無法彌補，因為所有功能相關的細胞類型都同時被破壞」。

團隊計劃未來跟進研究理解背後原因，但最重要的是，這項研究提供證據說明 tau 蛋白與阿茲海默症造成腦退化的直接關聯，而不是更廣泛被研究的澱粉樣蛋白（amyloid protein）。

近期進行的另一項研究中，團隊測量不同臨床表現的阿茲海默症患者大腦，結果發現 tau 堆積區域的差異都與患者表現症狀吻合：那些語言障礙患者在語言相關區域的 tau 堆積明顯比記憶區更多，而出現視覺問題的患者在大腦視覺區也都有更高的 tau 水準，這也更加顯示出 tau 蛋白與疾病間的密切關聯性。

研究資深作者、醫學博士 Lea T. Grinberg 認為，這些新證據提供了神經生物學上的解釋，說明 tau 堆積很可能是認知能力下降的直接驅動因素。

UCSF 記憶和衰老中心正在增加對 tau 蛋白的關注，並深入研究 tau 早期在患者大腦各區域的堆積情況，團隊相信，透過開發直接針對 tau 病理的治療方法，將有助減緩阿茲海默症的睡眠和早期症狀，並改善整體病程進展。

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