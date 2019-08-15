親自委託調查後 Uber 和 Lyft 也得承認 共乘確實使都市交通惡化

【文‧Nana Ho】

近幾年隨著共享經濟興起，像 Uber 和 Lyft 這樣的共乘服務在歐美和亞洲都受到許多歡迎，人們普遍認為共乘能有助緩解交通壅塞狀況，但最近 Uber 和 Lyft 兩家公司提供的數據都間接承認事實並非如此。

理論上是這樣的：共乘服務的出現應該會減少交通流量，或至少使密度降低，當人們不再需要開自己的車出來占用路上空間，共乘就能透過減少個人汽車持有量來改善城市，同時減少廢氣排放導致的許多問題。

Uber 和 Lyft 一直以來也都強調這些願景，然而過去幾年一些研究指出，共乘服務實際上對擁擠的交通會造成惡化效果。

每當這些研究出現，共乘服務商便會公開對研究結果表達質疑，但 Uber 和 Lyft 近期委託交通諮詢公司 Fehr&Peers 對旗下駕駛在 6 大城市車行里程數（Vehicle Miles Traveled）的調查，也發現相同情況。

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這項調查中，Fehr&Peers 將共乘駕駛在各地區的 VMT 與同月總 VMT 比較，結果顯示，儘管大都會區共乘駕駛的行駛里程僅占總 VMT 率的 1%~3%，但當放大至都市核心地區來看時，共乘駕駛的 VMT 率便提升至 7%~13%，幾乎是過去估計的 2 倍。

除此之外，從調查來看，共乘駕駛的行駛里程中，僅 54%~62% 時間有實際載客，剩餘多數時間都花在找客人、等待乘車或從下車處前往載客處，近三分之一的 VMT 都耗費在單獨行駛。

Uber 和 Lyft 正在尋找各種方式解決問題，像是推廣共享單車、開拓公共交通業務、甚至是支持紐約市推動的「塞車費」（congestion pricing），但這都只是計畫階段。從這項共乘服務提供者自己進行的調查來看，共乘對一些大型城市的交通打擊確實比以往想的要嚴重。

對這項調查，紐約前交通專員 Janette Sadik-Khan 也在 Twitter 表示，Uber 和 Lyft 帶給城市交通的負擔造成數十億美元損失，人們應該問自己他們究竟解決了什麼交通問題。

「交通網路公司（TNC）的新數據顯示他們確實是方便的計程車，而不是他們所承諾的『交通革命』。」

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