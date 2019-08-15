親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

親自委託調查後 Uber 和 Lyft 也得承認 共乘確實使都市交通惡化

2019-08-15 11:43科技新報

【文‧Nana Ho】

近幾年隨著共享經濟興起，像 Uber 和 Lyft 這樣的共乘服務在歐美和亞洲都受到許多歡迎，人們普遍認為共乘能有助緩解交通壅塞狀況，但最近 Uber 和 Lyft 兩家公司提供的數據都間接承認事實並非如此。

理論上是這樣的：共乘服務的出現應該會減少交通流量，或至少使密度降低，當人們不再需要開自己的車出來占用路上空間，共乘就能透過減少個人汽車持有量來改善城市，同時減少廢氣排放導致的許多問題。

Uber 和 Lyft 一直以來也都強調這些願景，然而過去幾年一些研究指出，共乘服務實際上對擁擠的交通會造成惡化效果。

每當這些研究出現，共乘服務商便會公開對研究結果表達質疑，但 Uber 和 Lyft 近期委託交通諮詢公司 Fehr&Peers 對旗下駕駛在 6 大城市車行里程數（Vehicle Miles Traveled）的調查，也發現相同情況。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
分享

這項調查中，Fehr&Peers 將共乘駕駛在各地區的 VMT 與同月總 VMT 比較，結果顯示，儘管大都會區共乘駕駛的行駛里程僅占總 VMT 率的 1%~3%，但當放大至都市核心地區來看時，共乘駕駛的 VMT 率便提升至 7%~13%，幾乎是過去估計的 2 倍。

除此之外，從調查來看，共乘駕駛的行駛里程中，僅 54%~62% 時間有實際載客，剩餘多數時間都花在找客人、等待乘車或從下車處前往載客處，近三分之一的 VMT 都耗費在單獨行駛。

Uber 和 Lyft 正在尋找各種方式解決問題，像是推廣共享單車、開拓公共交通業務、甚至是支持紐約市推動的「塞車費」（congestion pricing），但這都只是計畫階段。從這項共乘服務提供者自己進行的調查來看，共乘對一些大型城市的交通打擊確實比以往想的要嚴重。

對這項調查，紐約前交通專員 Janette Sadik-Khan 也在 Twitter 表示，Uber 和 Lyft 帶給城市交通的負擔造成數十億美元損失，人們應該問自己他們究竟解決了什麼交通問題。

「交通網路公司（TNC）的新數據顯示他們確實是方便的計程車，而不是他們所承諾的『交通革命』。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。

相關新聞

研究：多數人寧願被機器人取代 而不是另一個人類

2019-08-14 12:03

昆蟲也有慢性疼痛困擾 受傷後會更努力保護自己

2019-08-13 12:31

想讓公司更成功？先從提升員工福利開始

2019-08-12 15:19

4 個步驟 動手打造自己的 AI 團隊

2019-08-07 13:36

百年內住上火星是場空談 專家：殖民火星還需要上千年準備

2019-08-01 13:25

研究：獲勝者更容易相信結果是公平的

2019-07-30 11:58

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

FAA 批准新座椅設計 未來飛機中間座位有地方放手肘了

2019-07-26 14:49

和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03

食用昆蟲好處多 研究：蚱蜢、蟋蟀抗氧化力接近新鮮柳橙汁

2019-07-24 11:42

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

2019-07-17 11:58

小心有雷！人工智慧幫你未看先防爆雷

2019-07-16 15:15

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 13:25

隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:50

Google 超越 Facebook 美國科技大廠 2019 年薪酬中位數比一比

2019-07-09 13:06

研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 08:59

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

社會福利若要維持 瑞典短缺資金高達 2% GDP

2019-07-04 10:42

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 14:56

新加坡大學開發出新型血檢 抽血就能早期發現阿茲海默症

2019-06-28 16:30

澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」(更新：研究爭議)

2019-06-27 14:56

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 11:31

做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

2019-06-20 14:19

科學家發現腸道細菌製造的酶 能協助將A型血轉為O型血

2019-06-19 13:01

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

年輕人傳訊息不愛講電話 專家指會阻礙職業發展

2019-06-14 13:25

主管嫉妒我怎麼辦？專家：表現和善態度可避免被打壓

2019-06-14 08:40

沒有升遷機會 專家：待3年就可以離職了

2019-06-12 13:24

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

紐時：Google 派遣、約聘人員已經超過正職員工人數

2019-06-06 13:05

職場最忌諱七大行為 愛講八卦、自作聰明

2019-06-05 12:38

學習雙語可以提高兒童注意力？研究：其實無關

2019-06-03 13:44

面試要看什麼 辦公室四大區域透露企業真面目

2019-06-03 08:51

太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

2019-05-30 10:23
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

川普打出綜合拳 逼習就範

2019-08-08 12:09

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

2019-08-08 08:52

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 08:53

謝金河：在亂世中 尋找有價值的公司！

2019-08-08 12:07

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top