研究：多數人寧願被機器人取代 而不是另一個人類

【文‧Nana Ho】

試著思考這個問題：如果你要失去工作，你更願意被機器人還是另一個人類所取代呢？如果你選擇前者，那你更屬於多數人。

根據德國慕尼黑工業大學（TUM）的研究，在已經失去工作的前提下，人們更傾向接手的對象是機器而不是另一個人，有趣的是，如果是同事要失去工作，人們則更希望見到是另一位人類。

在這項研究中，團隊要求 300 位受試者想像現有同事一但離職，自己會更傾向接任者是機器人或另一人，結果有約 62% 的人表示他們更傾向見到人類，但當替代的是自己工作時，願意被人取代的數字則下降至 37%，更多人希望交接的是機器人。

在跟進調查中，研究團隊要求 251 人想像員工被人／機器人取代時，哪種替代更容易讓人產生自我懷疑，結果當主題是機器人取代同事工作時，受訪者表達的負面情緒遠比想像自己工作被機器人取代時更加強烈。

至於被機器人取代的未來，團隊也針對 296 名製造業工人進行了調查，其中近三分之一都同意自己目前的工作可以在不久的將來被技術所取代，而比起被他人所取代，這些工人同樣更不介意由機器人接手。

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研究人員認為這其中的差異，很可能是來自於對自我認同威脅程度的不同。

曾對機器取代人力進行詳細研究的英國牛津大學 Carl Frey 指出，即使害怕被機器取代，比起非自動化工廠，工人們仍舊更喜歡自動化工廠，因為他們不需要做太多繁重的工作。

「但人們還是會關注其中的過渡期。當一些新東西被導入時，他們確實擔心失去『責任』，也就是自己負責的工作。」

Frey 也提及，機器人取代的情況未必是全面性的。儘管像倉儲、收銀員、接待員、卡車司機這類型低技術、低收入的工作確實可能完全被自動化所取代，但更多的取代可能只是轉向適應技術進步。

像是 ATM 的出現就只取代了銀行出納員更多的現金交易，並未完全取代出納員本身，出納員的工作只是變成更像是一位關係經理。

「那項工作消失了，但我們並沒有這麼想，因為對人們來說，重要的是自己是否被取代了。」

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