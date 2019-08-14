親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

國民黨開除陳宏昌 中常會通過汙衊韓國瑜一律開除黨籍

研究：多數人寧願被機器人取代 而不是另一個人類

2019-08-14 12:03科技新報

【文‧Nana Ho】

試著思考這個問題：如果你要失去工作，你更願意被機器人還是另一個人類所取代呢？如果你選擇前者，那你更屬於多數人。

根據德國慕尼黑工業大學（TUM）的研究，在已經失去工作的前提下，人們更傾向接手的對象是機器而不是另一個人，有趣的是，如果是同事要失去工作，人們則更希望見到是另一位人類。

在這項研究中，團隊要求 300 位受試者想像現有同事一但離職，自己會更傾向接任者是機器人或另一人，結果有約 62% 的人表示他們更傾向見到人類，但當替代的是自己工作時，願意被人取代的數字則下降至 37%，更多人希望交接的是機器人。

在跟進調查中，研究團隊要求 251 人想像員工被人／機器人取代時，哪種替代更容易讓人產生自我懷疑，結果當主題是機器人取代同事工作時，受訪者表達的負面情緒遠比想像自己工作被機器人取代時更加強烈。

至於被機器人取代的未來，團隊也針對 296 名製造業工人進行了調查，其中近三分之一都同意自己目前的工作可以在不久的將來被技術所取代，而比起被他人所取代，這些工人同樣更不介意由機器人接手。

（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）
分享

研究人員認為這其中的差異，很可能是來自於對自我認同威脅程度的不同。

曾對機器取代人力進行詳細研究的英國牛津大學 Carl Frey 指出，即使害怕被機器取代，比起非自動化工廠，工人們仍舊更喜歡自動化工廠，因為他們不需要做太多繁重的工作。

「但人們還是會關注其中的過渡期。當一些新東西被導入時，他們確實擔心失去『責任』，也就是自己負責的工作。」

Frey 也提及，機器人取代的情況未必是全面性的。儘管像倉儲、收銀員、接待員、卡車司機這類型低技術、低收入的工作確實可能完全被自動化所取代，但更多的取代可能只是轉向適應技術進步。

像是 ATM 的出現就只取代了銀行出納員更多的現金交易，並未完全取代出納員本身，出納員的工作只是變成更像是一位關係經理。

「那項工作消失了，但我們並沒有這麼想，因為對人們來說，重要的是自己是否被取代了。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。

相關新聞

昆蟲也有慢性疼痛困擾 受傷後會更努力保護自己

2019-08-13 12:31

想讓公司更成功？先從提升員工福利開始

2019-08-12 15:19

4 個步驟 動手打造自己的 AI 團隊

2019-08-07 13:36

百年內住上火星是場空談 專家：殖民火星還需要上千年準備

2019-08-01 13:25

研究：獲勝者更容易相信結果是公平的

2019-07-30 11:58

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

FAA 批准新座椅設計 未來飛機中間座位有地方放手肘了

2019-07-26 14:49

和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03

食用昆蟲好處多 研究：蚱蜢、蟋蟀抗氧化力接近新鮮柳橙汁

2019-07-24 11:42

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

2019-07-17 11:58

小心有雷！人工智慧幫你未看先防爆雷

2019-07-16 15:15

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 13:25

隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:50

Google 超越 Facebook 美國科技大廠 2019 年薪酬中位數比一比

2019-07-09 13:06

研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 08:59

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

社會福利若要維持 瑞典短缺資金高達 2% GDP

2019-07-04 10:42

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 14:56

新加坡大學開發出新型血檢 抽血就能早期發現阿茲海默症

2019-06-28 16:30

澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」(更新：研究爭議)

2019-06-27 14:56

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 11:31

做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

2019-06-20 14:19

科學家發現腸道細菌製造的酶 能協助將A型血轉為O型血

2019-06-19 13:01

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

年輕人傳訊息不愛講電話 專家指會阻礙職業發展

2019-06-14 13:25

主管嫉妒我怎麼辦？專家：表現和善態度可避免被打壓

2019-06-14 08:40

沒有升遷機會 專家：待3年就可以離職了

2019-06-12 13:24

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

紐時：Google 派遣、約聘人員已經超過正職員工人數

2019-06-06 13:05

職場最忌諱七大行為 愛講八卦、自作聰明

2019-06-05 12:38

學習雙語可以提高兒童注意力？研究：其實無關

2019-06-03 13:44

面試要看什麼 辦公室四大區域透露企業真面目

2019-06-03 08:51

太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

2019-05-30 10:23

研究發現 烏鴉也會向同伴傳遞負能量

2019-05-29 12:00
看更多

熱門文章

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

川普打出綜合拳 逼習就範

2019-08-08 12:09

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

2019-08-08 08:52

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

謝金河：在亂世中 尋找有價值的公司！

2019-08-08 12:07

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 08:53

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

接手父親負債事業一個月遭拒6次 他將洗髮品「洗」出破億營收

2019-08-07 13:10

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

高纖飲料 真能吃進纖維質？

2019-08-07 08:56

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top