4 個步驟 動手打造自己的 AI 團隊

【文‧Chen Kobe】

醜話先說，這 4 個步驟都有一定的困難度，如果沒有決心要讓公司進一步提升，幾乎不可能做到。相對的，若真心想要借力人工智慧，卻不知如何起手的企業主，這篇文章將可以解答你大部分的疑惑，而且馬上就能開始執行。

人工智慧（Artificial Intelligence，AI）已經是全球企業競相爭逐的強大武器，根據調查機構 Gartner 針對企業資訊長的調查顯示，37% 的企業已經開始使用某種程度的 AI 來協助經營，然而也有 54% 的企業表示，他們有意願使用 AI 但卻無法建立自己的團隊。

這些企業當然就會傾向於尋求現成的人工智慧解決方案，但實務經驗告訴我們，為了要讓現有的工具和自己的企業整合，並且發揮實際作用，企業必須投入的人力資源，恐怕遠超過預期。更糟糕的是，這些現有的 AI 工具，無法根據你的企業成長而彈性調整，很有可能在耗費了高額人力與時間導入後，很快的就發現它不敷使用。

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線上智慧通話服務的獨角獸 Dial Pad 的策略長 Dan O’Connell，提出了一項適用於企業的 AI 團隊建構藍圖，將建立團隊分成 4 個步驟，確實執行就能夠培養出一隻自己的 AI 團隊，為你的企業注入 AI 基因。

第一步：夢想家

創新來自於遠見，一個能夠持續成長的 AI 團隊，需要一個了解尖端技術、又敢於做夢的夢想家，通常這些人會在博士生或研究機構內存在，以語音辨識領域為例，長期投入相關研究的可能來自於資工、電機背景，我們可以從相關的研究論文中去找到可能的人才。這些人是團隊的研究員，他能夠幫助產品更加完美，但這些研究底子出身的人通常都有個缺點，他很可能會為了解決一個問題而花上好幾個月的時間。

第二步：工程師

為了與夢想家的理想平衡，團隊需要一些刻苦實幹的工程師，這些是實際打造產品的人，透過他們寫出的程式碼，讓想法成真。他們不需要懂得太高深的理論，只要懂得如何寫程式就行。這些人是 AI 團隊的基石，而目前的人才市場上，對工程師的競爭非常激烈，與其花費時間去就業博覽會盲目海選，不如直接瞄準資訊科系的辦公室去徵才，或者派你的團隊領導人去參加一些小型的發表會，跟一些工作坊，在那裡更有機會找到適合你的人才。

第三步：領導人

在培養 AI 團隊時，你的營運團隊必須要了解 AI 開發的專案，確保專案能夠派上用場，一個懂得兩邊語言的人至關重要。因此 AI 團隊的領導人，最合適的人選，很可能是原本公司架構下的專案管理，或是產品經理來擔任。我們發現許多團隊在挑選領導人時，犯了兩個錯誤：第一種是太技術導向，而缺乏雙邊溝通能力；第二種是太過理論，這樣的領導人很容易跟開發團隊脫勾，而難以管理團隊。

AI 團隊的領導人不需要很懂 AI 或程式，相反的他需要懂得客戶需求，擅長專案管理與人際溝通，企業在挑選領導人時可以盡量跳出傳統框架來思考，也有一種挑選方法是，盡可能找一個聰明絕頂、八面玲瓏的人來擔任這個職位。

第四步：多元組成

前三步講的是人，這一步是一種原則。由於 AI 的架構充滿各種變化，並且需要大量資料、大量不同訓練，你的團隊擁有不同觀點、各種工作經驗和廣泛創意，甚至是不同的世界觀，都能夠幫助你的 AI 更加成功。

以 Dial Pad 自己的團隊為例，我們在招募 AI 團隊時，很容易就先想到那些理科著名的學校，像是史丹佛、加州理工大學等，但是我們想要建立的 AI 是和自然語言學習相關，如果我們的團隊中有語言學背景的人加入，也很可能大有幫助。在招募時也要考慮遠端工作的可能性，海外學生常常也能發揮不錯的助力，如果用一句話總結，我會說：別把那些看起來不正規的履歷一股腦地刷掉。

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