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百年內住上火星是場空談 專家：殖民火星還需要上千年準備

2019-08-01 13:25科技新報

【文‧Emma stein】

我們理所當然地認為人類很快就能殖民火星，然而就現實面來講，一些專家指出這純屬無稽之談。

地球附近較適合人類居住的星球就是火星了，金星表面平均溫度高達 462 ℃、大氣壓力是地球 92 倍，火星平均溫度則約零下 63℃、大氣壓力不到地球 1%，若要論解決的可行性，火星比較好應付些。

然而移居火星這個崇高願景的背後，有許多人看不到的艱鉅挑戰──除非我們的大腦和身體從根本上適應火星環境，否則這顆星球永遠不會受人類控制。

火星上的大氣比地球薄 100 倍，主要由二氧化碳組成，這代表大氣無法保護生物免受太陽有害射線影響，也無法維持足夠熱量，一旦保暖措施沒有做好，那麼去到火星後 5～7 分鐘內就會失溫而亡。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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如果你不小心暴露在真空，身體內外的壓力差將扭曲你的五臟內腑（比如肺部破裂），皮膚將被宇宙輻射曬傷，肌肉中的水分將蒸發並引起真皮組織腫脹出現瘀青，而鼻子、眼睛、嘴巴的水分也會開始蒸發出現凍瘡。

此外，火星重力比地球重力低 62%，不只健康會受影響，人類的生育能力也可能被破壞。

然而儘管還有這些無解的問題存在，仍無礙大眾擁抱火星夢，甚至覺得我們很快就能前往打造殖民地。SpaceX 執行長馬斯克預測 2050 年代就可建造火星殖民地，阿拉伯聯合大公國目標下個世紀就能擁有一個容納 60 萬居民的火星城市，英國西敏大學天體生物學家 Lewis Dartnell 認為 50～100 年後，人類或許可在火星城鎮上過著自給自足的生活。

好吧，雖然我們必定窮極一切也要去拜訪火星，建一兩個基地也不為過，但有關我們很快就能建造出給數百數千人居住的火星殖民地概念，只是無稽之談。

地球都還沒摸透，如何征服火星

行星學會聯合創始人、航太工程師 Louis Friedman 表示，人類目前對火星的熱情，就跟 1940～1950 年代那些認為人類很快可以占據地球每個角落、打造南極殖民地的人們一樣。

當時，各大雜誌紛紛描繪了未來我們已經有了海下、南極地下殖民地的場景，但歷史證明這些願景都沒有發生，時至今日，仍然只有少數科學家會去造訪南極，更不要提我們對海洋設施的掌握程度，頂多就到離岸風電。

許多人沒有意識到在火星殖民是件多困難的事。馬斯克的火星夢做得比任何人都還要狂熱，他說他想死在火星上，這之中極可能因瘋狂而形成某種可以離開地球的錯覺。

最穩妥的方法是讓火星「地球化」，透過向火星注入氧氣、其他氣體等來提高表面溫度和氣壓，將這顆貧瘠星球轉變為適合人類居住的家園。然而撇開火星重力之低無法抓牢氣體不談，這道地球化工程至少要花上數千年才能完成，前往火星「施工」的人員為了避開輻射轟炸，只能考慮地下基地，然而隨著時間推移，癌變機率勢必會以數量級成長。

還有──目前我們沒有任何可以改變其他星球環境的技術。

此外，你我身為現代人，一定清楚生活品質有多麼重要，想像你平常只能生活在封閉的地下室，沒有陽光、只有人工照明，無法任意行走到戶外，沒有音樂更沒有美食，如果連短暫生活在南極的科學家 Sergey Savitsky 都可以因讀書被「劇透」而拿刀砍人了，我們能指望生活在比南極更惡劣、更不愉快環境中的人們，精神狀況比南極科學家更穩定嗎？

永遠別試探一個人的底線。

長期微重力環境對人體生理、心理的影響未知

到目前為止，我們還沒有太空人暴露在微重力環境 1 年以上的數據，但能確定太空人的身體恢復時間與任務時長成正比，假如未來前往火星，可能要暴露在微重力環境數年甚至數十年，對人體的影響懸而未決。

最後，我們還要考慮食物、水等基本資源的取得管道。火星土壤含有高氯酸鹽有毒物質，所以殖民者必須建造地下水培溫室種植作物，然而這需要專用的照明設備和大量水，而後者可能難以從火星上獲得。

所以再次強調，打造火星殖民地對現在的我們來說，是一件非常困難的事情。想要成為火星人，先變成另一個物種或許比較快。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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