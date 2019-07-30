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熬過婚變危機 「最正玉女歌手」變這樣！

研究：獲勝者更容易相信結果是公平的

2019-07-30 11:58科技新報

【文‧Nana Ho】

我們都曾有遊戲中獲勝後覺得自己技巧精湛，或是失敗後怪罪給規則的時候，康乃爾大學（Cornell University）研究人員好奇人們覺得公平與否的關鍵是否真的與輸贏相關，在經過可控的紙牌遊戲實驗後，他們也得到了確定結論：不論事實公平與否，獲勝者更傾向相信比賽的結果是公平的。

在這篇刊載於《科學進步》（Science Advances）期刊的研究中，研究人員運用了一款簡單的「交換」紙牌遊戲來衡量人們對公平與否的觀念，在遊戲中，當一個玩家丟棄一張牌，第二個玩家就必須丟棄數字更高的牌或選擇 Pass，先丟棄所有牌的人便贏得了這輪遊戲。

雖然第一位玩家有明顯優勢，但第一輪的勝利者主要是由運氣決定的，沒有任何技巧成分存在。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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每輪結束時，優勝者必須和失敗者交換卡片，一些測試中勝者得以最好的卡交換敗者最差的卡，好讓遊戲更加平等，另外一些則是讓勝者以最差的卡交換敗者最好的卡，讓勝者獲得更多優勢；在另外一些測試中，結束的卡片交換改為隨機，或甚至交換兩張卡片。

根據不同的規定，研究者基本上可以控制輸贏傾向，而實驗結果發現，勝者更容易相信比賽結果是公平的，即使是規則要求敗者交出最強牌使其的優勢增加，勝者仍比敗者認為遊戲更具公平性。

在現實生活中，不平等可能以「不透明」的方式運作，因此難以確定人們是否透過天賦、技能、運氣或優勢獲得成功，而隨著不平等情況在全球變得越來越普遍，該研究提供了人們如何看待機會、失敗和成功的見解。

論文資深作者 Michael Macy 認為，這項研究證實了 50 年來社會心理學對人們需要減少認知失調的研究，並展示了才能、運氣的相對重要性及分配正義（distributive justice）的信念。

雖然這項研究結果不能輕易地推廣到整個社會，但研究者希望，這能對如何實施打擊不平等的公共政策產生潛在影響。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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