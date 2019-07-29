還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

【文‧Daisy Chuang】

香菜有特殊的香味，有些人喜歡，有些人不喜歡，但先不論喜好，香菜是種營養豐富、富含多種維生素的調味配料，傳統上也能用來排毒、顧腸胃與抗癲癇，最近美國科學家也找出香菜為什麼能預防癲癇發作的機制：天然分子十二烯醛（dodecenal）為背後功臣。

癲癇是種常見的神經系統疾病，因腦部神經短暫、不正常放電造成的臨床症狀，盛行率約 0.4%~1 %，病人可能會呈昏迷、全身抽搐等症狀，並會伴隨神經、認知、心理等障礙，雖然說現在已有藥物可控制癲癇發作，但還是會有病患在藥物治療下，仍持續發作。

那麼到底該怎麼預防或抑制呢？美國加州大學爾灣分校醫學院（UCI School of Medicine）最近研究發現，香菜中的長鏈脂肪醛十二烯醛能有效延緩癲癇症狀，UCI 醫學院生理學與生物物理學教授 Geoff Abbott 表示，傳統用來對抗癲癇的香菜，含有的十二烯醛可「打通」大腦細胞的鉀離子通道，並與鉀離子通道部分結合，調節神經細胞的興奮性。

鉀離子通道廣泛分布於人體，存在於大多數細胞裡，調控許多重要的生理功能，有助維持細胞靜止膜之電位、神經突觸之興奮性、腎臟鉀離子的運輸，和調節大腦中的電活動，而 KCNQ 家族的鉀離子通道對抑制癲癇發作則大有幫助。

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團隊動物模式研究中也發現，香菜中的十二烯醛可以延緩老鼠癲癇發作，在相關研究也有發現類似結果，因此研究人員認為，或許未來科學團隊可以將香菜的十二烯醛投入抗癲癇藥物研究，開發更安全和更有效的藥物。

而成也「醛」、敗也「醛」，許多討厭香菜的人會形容它的味道像肥皂、泥土、甚至臭蟲，這是因為都含有類似的醛類氣味元素，偏偏十二烯醛就是香菜在癲癇方面大有幫助的分子。

不過人們口味各有不同，這也是為什麼小販都會問是否要加香菜，只能說討厭香菜的朋友，也許可以再給香菜一個機會？畢竟根據 Abbott 的說法，除了抗癲癇，香菜還能抵抗癌症、發炎、真菌與細菌，以及保護心血管、胃和鎮痛作用，最重要的是，還滿好吃的。

目前研究已發表在《FASEB Journal》。

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