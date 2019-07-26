親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

福原愛甜美大姑轟動日本 凍齡高顏值太驚人

FAA 批准新座椅設計 未來飛機中間座位有地方放手肘了

2019-07-26 14:49科技新報

【文‧Nana Ho】

人們在飛機選位上都有自己獨特的偏好，但很少有人會特別選擇三人座的中間座位乘坐，原因除了進出的困難，得和身旁兩人爭奪扶手也是極大的問題，不過美國聯邦航空管理局（FAA）近日已核准一種新型座椅設計，透過些微調整配置便能提供更多伸展空間給中間乘客，對於經濟艙旅客來說將是一大福音。

一般來說，飛機經濟艙的座椅寬度都在 18 英吋左右（約 45 公分），3 張座椅的寬度並沒有不同，但 3 個位置都坐過的人應該知道，走道和靠窗的座位明顯感受較為寬敞，這是因為坐在外側的旅客可以將身軀向旁傾斜獲得額外空間，體會中間座位無法獲得的奢侈，這種差異也導致中間座位往往最少人選擇的原因。

（首圖來源：Molon Labe Seating）
（首圖來源：Molon Labe Seating）
分享

為此美國新創公司 Molon Labe Seating 開發「Space Seat」調整了傳統坐椅的細微設計，讓 3 個位置在乘坐上都能有同樣的舒適體驗，而在經過多年的開發測試後，Space Seat 也終於獲得了 FAA 的批准在短程航線上使用。

透過將中間座椅高度降低、稍微往後放置，Space Seat 的中間座椅寬度從 18 英吋擴展到 21 英吋（約 51 公分），提供更寬的臀部及肩膀空間，同時扶手採用高低交錯設計，中間旅客可以將肘部放在位於較後方的凹槽處，走道和靠窗的人則可以將肘部放在較靠前的高處。

由於這種設計並不會減少任何旅客的步行空間，也不會減少飛機可以容納的座位數量，可想見將能被航空公司所接受，據《Fast Company》雜誌的消息，已有一家美國航空公司預計在 2020 年底前在 50 架飛機上安裝這種新型座椅設計。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03

食用昆蟲好處多 研究：蚱蜢、蟋蟀抗氧化力接近新鮮柳橙汁

2019-07-24 11:42

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

2019-07-17 11:58

小心有雷！人工智慧幫你未看先防爆雷

2019-07-16 15:15

Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

2019-07-12 13:25

隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:50

Google 超越 Facebook 美國科技大廠 2019 年薪酬中位數比一比

2019-07-09 13:06

研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 08:59

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

社會福利若要維持 瑞典短缺資金高達 2% GDP

2019-07-04 10:42

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 14:56

新加坡大學開發出新型血檢 抽血就能早期發現阿茲海默症

2019-06-28 16:30

澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」(更新：研究爭議)

2019-06-27 14:56

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 11:31

做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

2019-06-20 14:19

科學家發現腸道細菌製造的酶 能協助將A型血轉為O型血

2019-06-19 13:01

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

年輕人傳訊息不愛講電話 專家指會阻礙職業發展

2019-06-14 13:25

主管嫉妒我怎麼辦？專家：表現和善態度可避免被打壓

2019-06-14 08:40

沒有升遷機會 專家：待3年就可以離職了

2019-06-12 13:24

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

紐時：Google 派遣、約聘人員已經超過正職員工人數

2019-06-06 13:05

職場最忌諱七大行為 愛講八卦、自作聰明

2019-06-05 12:38

學習雙語可以提高兒童注意力？研究：其實無關

2019-06-03 13:44

面試要看什麼 辦公室四大區域透露企業真面目

2019-06-03 08:51

太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

2019-05-30 10:23

研究發現 烏鴉也會向同伴傳遞負能量

2019-05-29 12:00

調節腸道微生物來減輕焦慮 研究：改變飲食習慣比服用益生菌效果更好

2019-05-28 15:46

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 11:34

為何吃加工食品容易胖？研究指：因缺乏膳食纖維

2019-05-23 15:54

有獎勵可促進學習？最新科學研究證實反而會影響成效

2019-05-22 12:36

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

研究發現對80歲以上的年長者來說 生氣比悲傷更傷身

2019-05-20 15:20
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top