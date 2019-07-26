FAA 批准新座椅設計 未來飛機中間座位有地方放手肘了

【文‧Nana Ho】

人們在飛機選位上都有自己獨特的偏好，但很少有人會特別選擇三人座的中間座位乘坐，原因除了進出的困難，得和身旁兩人爭奪扶手也是極大的問題，不過美國聯邦航空管理局（FAA）近日已核准一種新型座椅設計，透過些微調整配置便能提供更多伸展空間給中間乘客，對於經濟艙旅客來說將是一大福音。

一般來說，飛機經濟艙的座椅寬度都在 18 英吋左右（約 45 公分），3 張座椅的寬度並沒有不同，但 3 個位置都坐過的人應該知道，走道和靠窗的座位明顯感受較為寬敞，這是因為坐在外側的旅客可以將身軀向旁傾斜獲得額外空間，體會中間座位無法獲得的奢侈，這種差異也導致中間座位往往最少人選擇的原因。

（首圖來源：Molon Labe Seating） 分享 facebook

為此美國新創公司 Molon Labe Seating 開發「Space Seat」調整了傳統坐椅的細微設計，讓 3 個位置在乘坐上都能有同樣的舒適體驗，而在經過多年的開發測試後，Space Seat 也終於獲得了 FAA 的批准在短程航線上使用。

透過將中間座椅高度降低、稍微往後放置，Space Seat 的中間座椅寬度從 18 英吋擴展到 21 英吋（約 51 公分），提供更寬的臀部及肩膀空間，同時扶手採用高低交錯設計，中間旅客可以將肘部放在位於較後方的凹槽處，走道和靠窗的人則可以將肘部放在較靠前的高處。

由於這種設計並不會減少任何旅客的步行空間，也不會減少飛機可以容納的座位數量，可想見將能被航空公司所接受，據《Fast Company》雜誌的消息，已有一家美國航空公司預計在 2020 年底前在 50 架飛機上安裝這種新型座椅設計。