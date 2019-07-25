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和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03科技新報

【文‧Nana Ho】

世界著名小說《雙城記》開頭，有相當知名的一句話：這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代。但對樂觀主義者馬斯克（Elon Musk）來說，後面那句並不需要，因為沒有比現在更好的時代。

近日於加州科學院舉辦的 Neuralink 會議，談到對現在的看法，馬斯克表示，他認為很多時候，人們對現在和未來都充斥太多負面想法，但其實人們有能力解決世上發生的許多痛苦，並讓事情變得更好。

「如果你是歷史系的學生，你還會想活在哪個時代？現在差不多就是最好的時間，那些認為過去更好的人應該沒有閱讀足夠的歷史。」

儘管不是所有人都是這種看法，但馬斯克也並非唯一認為「現在就是最好時代」的人。事實上微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）和股神巴菲特（Warren Buffett）過去都提過類似觀點。

（首圖來源：Flickr/Heisenberg Media CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Heisenberg Media CC BY 2.0）
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2018 年部落格 Gates Notes 文章，蓋茲引述心理學家、哈佛大學教授 Steven Pinker 的書中例子，指出 1920 年時，一般人每週得花 11.5 小時洗衣服，到了 2014 年，這個數字下降到 1.5 小時。同時因為更好的營養和有助大腦發育的環境，全球智商分數每 10 年上升 3 點。

「世界正在變得越來越好，即使它並不總是這樣子」。

股神巴菲特則是 2016 年給波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股東的信表示，儘管美國仍有嚴重的財富不均等問題有待解決，但在他看來，資本主義和國家不斷增長的財富，仍讓「現在」成為活著的最佳時機。

巴菲特表示，早期美國人並沒有比祖先更聰明、更努力，但他們身為冒險先驅者，確實成功打造了釋放人類潛力的系統，而後代也在基礎上持續爬升，這種經濟創造將為後人帶來越多越多財富。

巴菲特認為，儘管過程可能短時間內被打斷，但並不會停止。如此下去的結果就是，每一代人都過著比過去更好的生活。

「我將重複過去所說，也期望未來幾年再度說出同樣的話：現在美國出生的嬰兒，是有史以來最幸運的一群人。」

儘管這可能只是一個億萬富翁的樂觀看法，但蓋茲表示，他仍舊有信心未來生活會變得越來越好，因為他明白，人類知識進步改善了數十億人的生活。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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