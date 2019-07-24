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食用昆蟲好處多 研究：蚱蜢、蟋蟀抗氧化力接近新鮮柳橙汁

2019-07-24 11:42科技新報

【文‧Nana Ho】

近幾年隨著養生風氣興起，具有抗氧化能力的食物開始受到熱烈歡迎，但在健康的名號之下，人們真的什麼都可以接受嗎？

在最近一項研究中，科學家發現市售食用昆蟲有著驚人的抗氧化能力，甚至能與柳橙汁、橄欖油相提並論，其中蟋蟀有新鮮柳橙汁 75% 的抗氧化力，而蠶寶寶的油脂更是橄欖油的 2 倍。

與牲畜相比，昆蟲的碳足跡明顯小上許多，據統計，目前全球至少有 20 億人有經常食用昆蟲的習慣，在研究作者 Mauro Serafini 看來，消費者需要更多的鼓勵好做出更環保的選擇，而顯然除了味道和美觀，健康也可以是一種激勵。

「食用昆蟲是蛋白質、多元不飽和脂肪酸、礦物質、維生素和纖維的極佳來源。但直到現在，都沒有人將它們與經典的機能性食品在抗氧化能力上進行比較。」

在這項研究中，研究人員針對商業上可獲得的食用昆蟲進行了多種抗氧化活性測試，在除去翅膀、針刺等不可食用的部分後，研究人員將昆蟲磨碎，並為每個物種提取兩部分：脂肪，和任何能夠溶解在水中的物質，接著測試了每種提取物的抗氧化劑含量和活性。

（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）
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儘管只測試常見的商業食用昆蟲，研究人員仍在其中發現了一種趨勢：素食昆蟲的抗氧化能力明顯較高。其中蚱蜢、蠶和蟋蟀的水溶性提取物顯示出最高的抗氧化能力，遠比新鮮柳橙汁高上 5 倍，而巨型水蟲、黑色狼蛛、和黑蠍子則呈現可忽略不計的數值。

當然，由於研究人員使用的是乾燥、無脂肪的昆蟲粉塵，可想而見遠比新鮮的柳橙汁更難下嚥，但在研究人員的計算中，即使在類似程度的稀釋下（約 88% 水），蚱蜢和蠶的抗氧化能力也還是有柳橙汁的 75%。在昆蟲油脂上，巨蟬和蠶的脂肪則展現了橄欖油 2 倍的抗氧化活性。

然而必須一提的是，昆蟲的抗氧化能力似乎取決於未知的化合物。以植物來說，衍伸的抗氧化活性主要來源均為「多酚」（polyphenols）類物質。但與柳橙汁相比，所有昆蟲的多酚總含量都明顯低得多。

這些抗氧化能劑是什麼，它們是否適用於人體？儘管還有這些疑問尚待解決，但 Serafini 指出，高含量抗氧化劑是篩選新型抗氧化食品的首要條件，因此針對昆蟲的發現仍是一項有希望的結果。

研究人員計畫未來持續研究食用昆蟲對人體的抗氧化作用，一旦確認其功效，在健康優先之下，或許會興起全新的昆蟲食品也不一定。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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