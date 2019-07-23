為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

【文‧Daisy Chuang】

為什麼失智症患者多半是女性？這個還是至今未解的謎團，不過根據最近在美國洛杉磯「阿茲海默症協會國際會議」（AAIC）發表的兩項新研究，已經有人發現與失智症有關的性別特定基因，也找出女性腦中 Tau 蛋白傳播的不同之處。

阿茲海默症是種神經退化性疾病，會逐漸吞噬人們的記憶跟認知能力，而阿茲海默症發生率有性別差異，大多都是「她」，女性罹患失智症的風險比男性高出 2 倍。有些人認為這是女性壽命比較長的關係，所以罹患率自然就高，也有人認為這跟停經後女性荷爾蒙降低有關，不過都因為缺乏實質證據而無法得知確切原因。

目前透過過去的實驗與研究，我們可以知道阿茲海默症的病徵，主要包括大腦的澱粉斑塊，以及由病變 Tau 蛋白產生的神經原纖維纏結（neurofibrillary tangles），而美國范德比大學的研究員，想知道男女性腦中的 Tau 蛋白擴散方式是否不一樣。

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經過正子斷層照影（PET）後，團隊發現罹患輕度知能障礙時，男女 Tau 纏結方法截然不同，並推測這可能是因為性別關係，所以變異 Tau 蛋白擴散速度不一樣；研究員 Sepideh Shokouhi 表示，或許是因為兩性腦結構與功能連結性差異大，因此女性罹患阿茲海默的機率更高。

在 AAIC 會議，邁阿密大學團隊也提出與阿茲海默症有關的 11 種性別特別基因，這些基因會在人體產生不同程度的風險或是反抗，其中團隊尤其關注男性 MCOLN3 和 CHMP2B 基因，以及女性的 CD1E 和 PTPRC 基因。

邁阿密大學基因體流行病學家Brain Kunkle表示，MCOLN3 和 CHMP2B 可調節內吞作用，進一步減少腦中的病變 Tau 蛋白與澱粉斑塊堆積，降低罹患阿茲海默風險；CD1E 和 PTPRC 則是免疫反應基因，受刺激後會產生一系列反應以排除抗原性異物。

這項研究或許證明了阿茲海默症跟性別特殊基因、遺傳學有關，而未來團隊也可以透過研究上述基因來改善生物標記與治療過程，像是用基因標靶等治療方法。Kunkle 表示，未來還需要進一步深入研究這些基因對失智症的功用，透過了解男性和女性之間不同的基因與風險特徵，可提供重要的治療訊息與方法，最終達到改善診斷與預防等目標。

至於在 AAIC 有沒有提到女性降低失智風險的方法？有，工作。

洛杉磯加州大學研究發現，不管有沒有生兒育女，若女性在 16~50 歲時工作賺錢，相較於從未工作的女性，晚年時的記憶力都比較好，若從沒賺錢過，記憶惡化速度最快。

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