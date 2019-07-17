不只巧克力對狗有毒 FDA 呼籲飼主注意木糖醇食品

【文‧Nana Ho】

許多人都知道巧克力對狗是有毒的，但你知道木糖醇也是相同的嗎？由於過去幾年收到許多狗中毒的報告都與木糖醇相關，美國食品藥物管理局（FDA）近日也再次提醒飼主，必須更加注意食品內是否含有木糖醇。

木糖醇（xylitol）是一種常見的食品添加物，甜度幾乎與蔗糖相當，熱量卻只有蔗糖的 60%，做為從植物中萃取出的天然甜味劑，正常食用對人體並不會有危害，甚至還有些許益處，但對於其他動物來說就不見得是這麼一回事。

據 FDA 的說法，狗和人類一樣，血糖水平都是由胰腺釋放胰島素控制，對人類來說，木糖醇並不會刺激胰腺釋放胰島素，但它在犬科動物身上的作用則有所不同。

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當狗吃下含有木糖醇的食品後，木糖醇會迅速被血液吸收並促使胰島素釋放，過高的胰島素可能導致狗的血糖水平直線下降至危及生命的程度，這種低血糖（hypoglycemia）症況讓狗在食用後 15-30 分鐘內，便可能出現嘔吐、虛弱、行走站立困難、不協調、癲癇發作或昏迷等症狀，甚至可能在 1 小時危及生命。

儘管談到木糖醇可能就會想到口香糖，但其實在其他食品中木糖醇也相當常見，像是薄荷糖、烘焙食品、止咳糖漿、低熱量冰淇淋和一些花生堅果醬中都可以找到。

為了保護你的狗，FDA 建議，飼主應該檢查食品標籤上是否含有木糖醇，特別是如果該產品被宣傳為無糖或低糖，一旦確認產品中含有木糖醇，就必須確保寵物無法接觸到它，這也適用於你可能不會想到的「食物」，像是牙膏、漱口水。

FDA 也提醒，除了狗以外，也有寵物貂在吃下含有木糖醇食品後產生低血糖和癲癇發作的案例，飼主應該多加注意。至於貓，由於牠們不喜歡甜食，至少就目前所知，木糖醇對貓的危險並不大。

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