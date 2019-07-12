Uber推新服務 讓你放鬆雙腿還能讓司機閉嘴

【文‧Chen Kobe】

Uber 在美國多個地區推出新的叫車服務 Uber Comfort，讓乘客有更大的腿部空間，同時還能自訂車內空調以及是否願意跟司機聊天。

叫車平台霸主 Uber 自從公開上市以來，推出不少新服務，像是剛推出不久的 Uber Pro，提供優質 Uber 司機加油、保養與餐廳優惠，同時還有線上課程讓 Uber 司機可在休息時免費進修，想要獲得 Pro 認證，必須要取得 4.85 顆星的高評價，以此提高司機的服務表現。這項服務目前已在美國和墨西哥上路，並將繼續向全球推廣。

這次新推出的 Uber Comfort 服務，目前正式在波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、紐澤西、舊金山、聖地牙哥、拉斯維加斯及華盛頓特區上路，將提供較大型、舒適的乘坐空間，且車齡不得超過 5 年。官方的建議車款包括 Toyota Camry、Honda Oddysey 和 Audi SQ7 等大型車輛，確保後座有 90 公分以上的腿部空間，讓你坐得舒爽。

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除了車款變大，Comfort 服務在叫車時，還新增了兩個額外選項：溫度與交談。用戶可在叫車時，調整車內溫度到自己喜歡的狀態，另外還可以要求司機不要講話，相信對忙碌的上班族來說，應該會很願意享受這樣的安靜時光。

當然，享受是要付出代價的，根據外媒實測，Uber Comfort 比一般 Uber X（菁英優步）貴了約 30%。這也讓 Uber 產品線多一個級距，介於菁英與尊榮之間的新選項。

Uber Comfort 跟 Pro 一樣要求司機必須有平均 4.85 顆星的高分才能開通，引來另一個長久的爭議：與其提供司機這些花俏的服務，Uber 為何不乾脆一點，給司機更好的分潤？之前有報導指出，Uber（和對手 Lyft）在高峰期間會提高乘車費用，但司機獲得的錢卻沒有增加。另一方面，Uber 官方也承認，駕駛的不滿是他們要面臨的主要挑戰，原因就在公開上市後，這家虧損連連的巨型獨角獸，很有可能進一步減低給司機的分潤來提高獲利。

供需兩端如何平衡，成為叫車平台目前最頭痛的議題，但投資人對 Uber 目前還很有信心，股價從上市後的最低點 36.1 美元，已經回升到 44.2 美元。

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