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隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:50科技新報

【文‧Nana Ho】

對於大學生來說，加入熱門運動隊伍就是通往受歡迎的大門，以過去來說，這指的可能是籃球、排球等球類運動，但在英國，電子競技已經超越足球，成為大學中隊伍數量最多的「運動」。

根據英國大學運動聯盟（BUCS）和全國學生電競協會（NSE）的統計，全英國 73 所大學中共有 662 支足球隊、546 支曲棍球隊、432 支籃網球隊（netball）、425 支橄欖球隊；這幾項運動賽事曾是大學中最受歡迎的活動，但在全球電競風潮的帶動下，英國最受歡迎的大學運動顯然已經易主。

據了解，目前英國大學共有 685 支電競隊伍，NSE 負責組織大學間遊戲錦標賽的主任 Jon Tilbury 表示，雖然大學遊戲錦標賽活動已經存在了 15-20 年，但在過去 5 年左右，它們的受歡迎程度才有相當明顯的成長。

（首圖來源：shutterstock）
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現在更廣泛的電子競技社區已經成長壯大，職業團隊願意支付高額薪資讓選手飛到世界各地參加錦標賽，而大學生對此的興趣增加也與產業成長互相呼應。

Tilbury 表示，有些學會現在有數百名成員，一些大學甚至有為特定遊戲設立的社團，像是華威大學（Warwick University）便有著任天堂學會和電競學會可供選擇。同時電競壯大帶來的不僅是選手，還有賽事及由製作相關人員，許多有相關技術的大學生都投入其中，Tilbury 甚至看到學生為此開發了的訂製軟體。

根據 NSE 的統計，這些大學電競隊平均由 6.5 名球員組成，大約 90% 的選手是男性，其中 70% 的人正在學習 STEM 教育。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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