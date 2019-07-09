Google 超越 Facebook 美國科技大廠 2019 年薪酬中位數比一比

【文‧Nana Ho】

在金融危機之後，美國國會通過了一項法律，要求上市公司報告員工薪酬中位數，目的是突顯公司內部可能存在的收入不平等情況，隨著科技大廠陸續遞交薪酬報告，我們也得以瞥見全美薪資最高受薪階級的薪酬水平，從中不難看出各家科技大廠所具有的「特色」。

以整體來說，科技公司的薪資水平仍舊非常高，2018 年官方數據中舊金山灣區軟體工程師平均薪資約為 14 萬美元，遠高於全美 10.4 萬美元的平均水平，而在今年提交的報告中，包括 Twitter、Square、Workday 和 Nvidia 在內，2018 年員工薪酬中位數都超過 15 萬美元。

其中最高的自然是最具知名度的 Google 母公司 Alphabet，薪酬中位數較前年上漲了 25% 達到 246,804 美元，這也是 WIRED 追蹤的十幾家科技公司中漲幅最大，據發言人解釋，這些增長主要和公司股票和期權分配轉變相關。

（首圖來源：shutterstock） 分享 facebook

然而這其中也涵蓋了其他因素。由於 Google 中派遣、約聘人員已經超越正式員工數，員工薪酬中位數之所以較高，很可能是因為不包含這些人員。

薪酬差異也反映出科技公司間業務和營運方式的不同，舉例來說，亞馬遜在全球（28,836 美元）與美國（35,096 萬美元）員工中位數薪資上都相對較低，反映出多數員工並非擔任工程師職位，而是屬於倉儲人員。

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同樣的情況也出現在蘋果和特斯拉身上。由於許多員工都是在零售店工作，蘋果 2018 年薪酬中位數僅有 55,426 美元，而特斯拉有近三分之一的員工在裝配廠工作，整體中位數薪酬為 56,163 美元，較前年成長 2.5%。

至於在一些多數員工均為程式設計師的企業上，較低的中位數薪酬又有了另一種意義。相比起由軟體工程師組成的微軟中位數薪酬 167,689 美元，IBM 因為在美國以外擁有大量員工，平均中位數薪資僅有 55,088 美元。

Facebook 的薪酬中位數報告也展現了有趣的情況。

在去年遭遇了多次危機後，Facebook 目前也在積極招募新員工，你可能認為負面新聞會促使高層提高薪酬來吸引並留住員工，但Facebook 並不需要這麼做。事實上，相較起前年，Facebook 員工的中位數薪酬反而還降低了。

從資料來看，Facebook 2018 年員工中位數薪資較前年下降了近 5%，來到 228,651 美元，儘管仍相對較高，但這也是 WIRED 分析的數家公司中最大的跌幅。發言人向 WIRED 表示，這種情況並「沒有特別原因」。

矽谷資深人資顧問 Valerie Frederickson 表示，以整體來說，由於環境非常競爭激烈，科技大廠執行長多數都明白他們真的必須付出代價，支付高額薪資才能得到想要的員工。

而對於 Facebook 的情況，她並不感到驚訝，因為她接觸到的許多求職者仍然希望去 Facebook 工作，即使減薪也是同樣「一往情深」。

「我看到許多人都願意大幅減薪和降職去那裡」。

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