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研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 08:59科技新報

【文‧Nana Ho】

《美國國家科學院院刊》（PNAS）的最新研究顯示，在鍛鍊身體方面，你可能沒有自己所想的這麼努力。

曾經努力鍛鍊的人應該都有相同感受，儘管汗如雨下，覺得自己慢跑或支撐了好幾個小時，但抬頭看時鐘時往往只過了幾分鐘，這也是研究人員希望了解的情況。

為了確保生存，大腦會持續衡量包含心跳、呼吸等身體信號，評估人體是否飢餓、口渴或需要休息，研究人員希望了解如果傳遞錯誤訊號，是否會產生一種內部感知錯覺，導致對自己生理狀態錯誤認知。

這項由義大利和法國機構聯合進行的研究中，研究人員找來 18 名參與者戴上耳機騎運動腳踏車，耳機讓參與者都能聽到錄製好的心跳聲，其中一些較運動強度快，一些則是慢。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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鍛鍊結束後，研究人員向每位參與者詢問自身感覺的努力程度，結果發現當耳機播放快速心跳時，參與者都認為自己比實際鍛鍊強度更努力，而播放與實際強度差不多的心跳聲時，參與者則能準確評估鍛鍊強度。

有趣的是，耳機播放慢速心跳時，參與者並沒有受影響，他們仍認為自己比播放的心跳聲更努力。

研究人員因此得出結論：人可以欺騙大腦，感受到比身體實際經歷更多的努力。

這項觀點也與先前的研究結果一致，顯示精神疲憊的人容易高估自己的體力消耗程度，這似乎是一種抵禦過度努力風險的保護機制，不論播放的心跳聲還是身體傳遞的疲憊信號，大腦似乎傾向相信更疲累的那方。

研究人員認為，大腦之所以不會對緩慢跳動的心跳聲有反應，很可能和古代人類的生存習慣有關。過去人類不得不完全依靠身體能力來生存，如果低估自己的疲勞程度，很有可能造成危險。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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