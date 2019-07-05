當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

【文‧Chen Kobe】

自由借還（dock-less）的電動滑板車正席捲巴黎，給予這優雅城市全新的移動方式，同時也帶來無與倫比的混沌。

「如果你夠幸運，年輕時待過巴黎，在你的餘生她都將跟隨你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」海明威筆下的巴黎，如今卻面臨一場流動的夢魘。

身為人類史上最古老悠久的大城市，巴黎曾是污染最嚴重，也是交通最擁擠的都市之一，這座千年古城步入 21 世紀以來，始終寄望新的交通方式，比汽車更優雅、乾淨、更貼近這座城市的交通工具。

2018 年夏天，包括 Limes、Birds、Bolts 和 Winds 等多家科技新創推出的電動滑板車（e-scooters）在巴黎登記上路，低污染、低價格、低使用門檻，讓 e-scooter 在巴黎大受好評，為了推廣這種新形態的運輸方式，巴黎市政府也放寬了法規限制（相較於一般車輛），讓電動滑板車快速攻占浪漫之都。

（首圖來源：Lime） 分享 facebook

2019 上半年，在巴黎提供服務的電動滑板車公司，就高達 12 家，並已有超過 2 萬台車上路，預計年底會再增加一倍。為了提高市場辨識度，每家公司的車都有不同顏色。評論家笑稱，按照這個成長速度，電動滑板車已經快要沒有顏色可用了。

觀光客和當地民眾都熱情擁抱這款新的交通工具，畢竟巴黎是歐洲人口密度最高的城市之一，面積也比其他大城市小（南北距離 10 公里，東西距離 18 公里），非常適合使用電動滑板車，也讓這城市新寵兒，佔據了所有觀光名勝。

電動滑板車的無政府狀態

然而，巴黎與電動滑板車的熱戀期結束得比所有營運商預期早。引爆點之一，可能來自 2019 年 4 月，一位 81 歲老人在巴黎郊區的人行道行走時，被電動滑板車撞倒，隔天不幸身亡。隨後又發生一起電動滑板車疑似闖紅燈，與小貨車相撞的事故。這些交通事故，在世界任何大城市天天上演，然而卻意外點燃了整個巴黎的怒氣。

許多讀者應該還記憶猶新，2016 年開始上路的共享單車 o-bike 如何遍地開花，又在短時間內變成遍地垃圾。巴黎人也面臨類似情景，想像一下羅浮宮前的廣場，躺了一地電動滑板車；巴黎聖母院被火紋身的外牆，也靠著滿滿五顏六色的電動滑板車，身為巴黎人，簡直無法容忍。當地媒體指稱，電動滑板車已進入「無政府狀態」。

巴黎市長安娜．伊達戈（Anne Hidalgo）為了消除亂象，祭出重罰：

違規停車：40 歐元（約新台幣 1,400 元）。

騎上人行道：153 歐元（約新台幣 5,300 元）。

時速不得超過 20 公里。

營運商規費從每台 56 歐元，提高為 74 歐元（約新台幣 2,600 元）。

此外，她也聲明將營運商從 12 家縮減為 2~3 家，以利監管。不過市場提前幫了她一個忙，因為有 6 家公司在 2019 年中便宣布暫停服務，包括 Bolt 和 Wind 等大型服務商，都因維修成本過高，還有使用者惡意行為過多而不堪負荷。

「儘管巴黎人對電動滑板車確實充滿憤恨，但它依然受到喜愛」，《紐約時報》專欄作家 Kara Swisher 表示，電動滑板車已成為巴黎交通最常見的工具，我們不能忽略那些致命意外，但也別忘了發生在電動滑板車的浪漫故事。

市政府推出嚴格禁令後，電動滑板車營運商 Lime 也推出一系列安全宣導措施來挽回形象，或許 2019 下半年，巴黎可以跟電動滑板車繼續浪漫下去。

至少，在市政府把那些拋棄在路邊的車都載走之後。

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