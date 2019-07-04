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AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48科技新報

【文‧Chen Kobe】

澳門賭場龍頭業者金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）將在賭場內部署隱藏式攝影機與臉部辨識系統，搭配數位化的籌碼與特殊設計的賭桌，快速分辨出哪些賭客最有可能「輸大錢」。

莊家永遠不會輸，而且現在還有人工智慧幫他一把。賭場龍頭業者擁抱尖端科技，透過演算法，判斷賭客在賭桌上的行為，並找出那些喜歡追求高風險的人，藉此來讓賭場利潤最大化，換句話說，莊家有機會更精準的讓肥羊一擲千金。

做為大中華地區唯一的合法賭場，澳門賭場經營雖然利潤極高，但也面臨營收成長趨緩的困境，近日金沙集團高層透露，已經獲得當地監管部門同意，開始部署這項新科技，初期將會安裝在約 100 張賭桌上。其他同業，包括米高梅（MGM Resort International）、銀河酒店（Galaxy Entertainment International）、永利澳門（Wynn Macau Ltd.）也正在跟進。

（首圖來源：Dallmeier）
（首圖來源：Dallmeier）
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為什麼賭場會想要找出潛在肥羊呢？賭桌上總是有輸有贏，俗話說「十賭九輸」，整體而言賭場總是會贏錢，問題是怎麼樣能夠賺更多？這套科技的關鍵在於，當賭客上桌後，系統開始記錄他的決策模式，先找出他是否喜歡追求高風險，例如撲克玩家是否常衝動的梭哈。對賭場來說，這樣的玩家玩得越久，賭場能賺到的錢就越多。因此這個系統的下一步就是在偵測到高風險玩家出現時，即時通知給樓面主管，接著開始竭盡所能的服務這位肥羊，例如贈送免費餐點、高檔調酒，甚至偶而開個六給他，讓他贏莊家 100 塊（誤；參見電影賭俠）。

這套系統甚至還能追蹤荷官與賭客的互動，讓管理人員可以適時調動，避免可能賠錢的組合。甚至，業者還能夠為每一位賭客「打分數」，這個分數可以考量的權重包括：在賭桌上的時間、每次下注的金額、風險偏好、輸贏比例、剩餘籌碼、不良紀錄以及他的「淨值」。

▲ 賭場 AI 分析系統能夠即時顯示賭客個人狀態，甚至打上分數。（Source:...
▲ 賭場 AI 分析系統能夠即時顯示賭客個人狀態，甚至打上分數。（Source: Dallmeier）
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目前提供相關技術的業者約有 3 家：Walker Digital、Dallmeier 和 Angel Playing Cards，雖然每個業者提供的內容略有不同，但基礎架構都是以高解析度隱藏攝影機，搭配內建 RFID 的籌碼與賭桌，將相關資料即時回傳到資料庫，經過演算法分析，建立起賭客的個人檔案，提供給管理者運用。

這樣的科技應用是全球賭場的先鋒，因為背後產生的隱私問題，讓歐美國家的業者卻步。首先，賭客將在不知情的狀態下遭到監控，而侵犯到他的隱私權；其次這些監控得來的個人數據，會否被詐騙集團、政府情治單位等第三方所用，而產生更多傷害也值得擔憂。不過，中國遊客也許不會太在意自己被監控，畢竟臉部辨識已經被廣泛的運用在生活中，從海關出入境開始，未來甚至進出地鐵、銀行都會上鏡，也算是另一種走在時代尖端的表現吧。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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