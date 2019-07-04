社會福利若要維持 瑞典短缺資金高達 2% GDP

【文‧藍弋丰】

隨著戰後嬰兒潮逐漸進入老年，全球各國都面臨社會福利與年金捉襟見肘的問題，連富有的瑞典也一樣為了社會福利支出造成的財政問題頭痛。2019 年 6 月，瑞典財政部警告，表示福利預算缺口越來越龐大，到 2026 年缺口將高達 900 億瑞典克朗，相當新台幣於 3,014 億元，等同於瑞典 2% GDP。

這 900 億瑞典克朗的缺口，相當於當前社會民主黨（Social Democrats）政府在 4 年內增加地方社會福利支出幅度 4 倍多。要填補這個缺口，要不就是要削減其他政府開支、要不就是要增稅、要不就是中央要負擔、要不就是由地方負擔，但是，不管哪個方向都困難重重。

瑞典中央現在特別捉襟見肘，不僅難以削減政府開支，還正有一大筆開支要增加。那是因為瑞典軍事力量數十年來因預算過低而使戰力低下，現在瑞典感受到俄羅斯的政策難以掌握，有「不穩定」潛在威脅，回頭檢視自己的國防能力，不禁心驚膽跳。因此瑞典跨黨派共識，要在 10 年內將國防預算至少提高到北約規定的 2% GDP 水準，預期 2019~2021 財務年度就要增加國防預算 23 億美元，至 2025 年每年國防預算在 73.6 億至 90 億美元，到 2035 年提升到每年 121 億美元預算，屆時瑞典國軍也將從當前的 5 萬人規模增加到 12 萬人規模，有 24 艘水面軍艦、6 艘潛艇、120 架戰鬥機。

（首圖來源：Flickr/Maria Eklind CC BY 2.0） 分享 facebook

在軍事預算已經計劃大幅提升的情況下，要挪出社會福利預算就更困難了，但錢恐怕還不是最大的問題，在老人照護方面，更擔心的是，就算有錢也找不到人員來執行，隨著嬰兒潮世代邁入老年，到 2026 年，瑞典社福人員雇用需求將大增，預期 55% 的就業增加都得分配到社福工作，才能支應社福人力的短缺。目前瑞典有 25% 就業增加在社福部門，一旦演變為超過一半新增就業都是社福工作，瑞典經濟勢必窒息。

為了填補預算缺口而增稅，一樣會讓經濟窒息，而萬一演變成這樣的結果，瑞典又缺乏刺激經濟的手段，目前瑞典的央行利率已經逼近於零，沒有再降息刺激經濟的空間了，結果是一旦經濟疲軟，刺激經濟的手段主要將落在財政支出。瑞典近年來積極降低政府債務，壓低到 GDP 的 30%，因此尚有相當舉債財務空間，瑞典各政黨已將原本設定的財務盈餘目標 1% 調低為 0.33%，好讓政府能花更多錢，但若要進一步調低至 0%，也就是完全平衡預算，以釋放更多政府支出空間，不僅傾向力守 1% 的左派強力反對，右派也不支持。

在中央與地方的分派，瑞典中央政府希望主要由地方負擔，然而，一旦遇上不景氣，地方財政困難時，可能逼地方政府得裁員，以及地方建設將停擺，由於基礎建設需要時間，很可能造成當經濟景氣恢復，需要基礎建設時，卻因為之前沒有預算而建設停擺，造成基礎建設不足。

當戰後人口快速成長時，用不斷增加的人口與經濟規模，支應原本較少的老年人口，當然勝任愉快，但人口不可能永遠快速成長，當這群快速成長期的戰後嬰兒潮世代自己進入老年，「出來混總要還」，現在各國政府得用不再增加、甚至反而開始減少的人口與經濟規模，來支應越來越龐大的老年人口，必定會吃不消，世界各國都面臨相同的困境，尤其是人口已經負成長的先進國家。

瑞典不是第一個對社會福利支出發出財政警訊的國家，也不會是最後一個，唯一的解決辦法，只有拆除這種無法永續的社會福利規劃，但高舉福利的先進國家，哪個有足夠的勇氣敢開第一槍呢？

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