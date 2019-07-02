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偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 14:56科技新報

【文‧Emma stein】

人體沒有你想像中堅強，但也沒想像中脆弱，你運動得越多，肌肉就越結實；長期赤腳走路的話，腳底就會形成老繭保護皮肉。現在一篇新研究指出，這些厚繭事實上並非死皮，除了可保護柔軟的腳免受傷害外，它們仍具有敏感度，並且緩衝效果比穿上一雙鞋還要好。

不要害怕你足上的老繭。哈佛大學人類進化生物學教授 Daniel Lieberman 領導的新研究表明，習慣赤腳走路後皮膚會自然變厚，那些厚繭可以保護足部並讓你走起來感到舒適；相反地，鞋子反而會降低足部敏感度，並容易將衝擊力從腳底轉移到腿部以上的關節，傷害更大。

人類演化至今已經 20 萬年有餘，然而考古學最早發現的鞋類只追溯到約 8,000 年前（雖然也有之前數十萬年間涼鞋和軟皮鞋存在的間接證據），緩衝氣墊鞋的歷史就更短了，大概只有 300 年。

從早期智人到現代人類，我們逐漸從赤腳走路演化成穿鞋行走，雖然研究結果沒有強調赤腳行走比穿鞋更健康，但有趣的是，實驗發現那些腳底有老繭的人赤腳步行時，繭的厚度可以防止皮膚直接被地面熱能燙傷或被小尖銳物體刺穿，但位於足部的感覺受體依然會向大腦傳遞訊號，這能幫助赤腳步行者維持平衡、增加肌肉強度，並且在腳和大腦之間建立更強大的神經連接。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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相反地，穿鞋子的人雖然不用忍受上述各種困擾，但其腳底的任何感覺也都明顯淡化；此外，Daniel Lieberman 指出，雖然氣墊鞋可以吸收腳底板撞擊地面的震盪（緩震功能），但撞擊力量並沒有改變，向上轉移到關節的衝擊能量會是不穿鞋者的 3 倍，Daniel Lieberman 說，也許這是自第二次世界大戰以來，膝蓋關節炎發病率翻倍的原因──注意，這種聯繫還需要更多證據支持，團隊只是假設推論。

再者，隨著年齡增長，人們的腳越來越不敏感，當腳底神經逐漸失去溝通能力，可能也因此更容易跌倒。出於發育考量，研究人員建議有機會可以讓孩子赤腳走在草地上，目的是刺激神經與大腦的連結。

當然，這只是有趣的實驗研究，旨在強調演化過程中人體發生的變化與可能益處，更不是所有人都適合赤腳行走，比如糖尿病患者或感覺神經喪失者。新論文發表在《自然》（Nature）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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