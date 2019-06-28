新加坡大學開發出新型血檢 抽血就能早期發現阿茲海默症

【文‧Nana Ho】

阿茲海默症（Alzheimer's disease）是相當難纏的疾病，由於目前僅能延緩疾病進程或改善部分症狀，如何在早期發現也成為最重要的課題。好消息是，最近新加坡國立大學（NUS）研究人員已經開發出一種能盡早診斷出阿茲海默症的新型血液檢測，預期未來 5 年內會問世。

以目前來說，臨床要早期發現阿茲海默症相當困難，除了斷層掃描（PET）和侵入性的腰椎穿刺，臨床透過神經心理學評估不僅主觀，也只在判定晚期阿茲海默症有效，沒有能及早篩檢的方法，導致阿茲海默症往往都到晚期才發現。

新加坡國立大學健康創新與技術研究所（NUS iHealthtech）開發的血檢技術，為早期治療阿茲海默症帶來一絲曙光。

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領導研究的研究助教 Shao Huilin 表示，過去並沒有基於血液的檢測方法能有效篩查、檢測阿茲海默症，其他研究的測試不是準確性低就是不夠敏感，這項測試可能是世界第一個能在臨床症狀出現前便診斷出阿茲海默症的血液檢測。

「由於血液檢查相對容易管理，也可以用來監測患者對治療的反應，或輕易擴大規模來進行大型臨床驗證和藥物評估。」

據了解，這項稱為「APEX」（Amplified Plasmonic Exosome）的測試主要是透過測量 β 類澱粉樣蛋白（Beta-amyloid）的程度，以早期發現阿茲海默症症狀，這種大分子蛋白質已知會在腦中累積並殺死腦細胞，而團隊研究時發現，這種蛋白質的堆積形式正好可準確揭露大腦的變化，同時反應出阿茲海默症的發病階段，一旦 APEX 檢測到 β 類澱粉樣蛋白異常，便會產生變色反應，使研究者得以進一步檢測和分析。

為了確認 Apex 檢測的實際效用，團隊也進行初步臨床實驗，針對 84 名已確診為阿茲海默症、患有輕度認知障礙的患者，以及健康個體、診斷患有其他疾病（如血管性失智）的對照組都進行 PET 掃描和 Apex 血液檢查。結果顯示，Apex 血檢確實能找出阿茲患者，甚至能準確將之與健康個體、其他神經退化性疾病患者區別開來。

Apex 最多可同時測試 60 個樣品，結果可在 1 小時內獲得，檢測費用約 30 美元（約台幣 900 元），幾乎不到 PET 掃描價格的 1%。團隊目前正與潛在合作夥伴討論，期望能在五年內將產品推向市場。

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