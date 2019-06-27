澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」

【文‧Nana Ho】

科技為我們帶來許多便利，但不良的使用習慣同時也造成身體許多變化，最近澳洲研究人員發現當「低頭族」的另一項危害：長期低頭使用智慧手機之下，許多人都在頭骨後方有角狀骨骼生長，其中又以年輕族群的情況最明顯。

自 21 世紀初以來，長期使用電腦、手機的習慣讓駝背、頸肩和腰部疼痛的人數持續增加，像是「科技頸」（text neck）、「滑鼠手」（CTS）這種過去少見的症狀也開始頻繁出現，2018 年《科學報告》（Scientific Reports）刊登的研究中，研究人員更在針對 400 名 18~86 歲成年人的頭骨研究發現過去少見的骨骼生長。

（首圖來源：Scientific Reports/David Shahar & Mark G. L. Sayers CC BY 4.0） 分享 facebook

研究報告中，調查團隊將這種生長形容為「枕外隆凸上突出的外生骨疣」（exostosis），如果更簡單解釋，其實就是人們常聽見的「骨刺」，只是位於頭骨的下背部、頸部的正上方，如果你也有一個，很可能伸出手指摸摸就可以感受到。

這樣生長的骨刺並非前所未見，但直到這幾十年以來，這種情況被認為相當罕見。BBC 指出，1885 年法國科學家 Paul Broca 首次研究時還抱怨案例太少，以至於他查看了那麼多頭骨卻都沒能找到同樣的案例研究。

134 年後的現在，頭骨後方長出骨刺的情況明顯更常見。在這項研究中，團隊分析了 400 名 18~86 歲成年人拍攝的 1000 多張 X 光片，結果發現許多同樣的情況，其中又以年輕族群更為普遍：在 18~30 歲的調查者中，每 4 位便有 1 人出現增長。

▲ 另一名 58 歲患者的骨刺生長情況。（Source：Scientific Reports/David Shahar & Mark G. L. Sayers CC BY 4.0） 分享 facebook

骨刺的大小也與過往發現的有差異，這項研究之前，距今最近的相關研究是 2012 年印度骨學實驗室進行，在這完全專注骨骼的研究室，研究人員只發現一個有增生的頭骨，骨刺大小為 0.8 公分，相較之下，澳洲研究發現的骨刺大小從 1 到 3.1 公分不等，有些甚至大到可能會誤認成頭部後方的腫塊。

研究作者、澳州陽光海岸大學健康科學家 David Shahar 表示，他已經擔任臨床醫生 20 年，而過去十年，他也越來越常發現患者頭骨有這種增長。

骨刺產生經常與重複性動作有關，當炎症影響緩衝關節的軟骨時，身體便會試著透過生長更多骨骼來修復損傷，研究人員認為，頭骨骨質增生的人數增加與人們使用螢幕時間的習慣相關，長期將頭部向下彎曲的頭部前置（forward head）動作，可能正是這些生理變化的原因。

當我們坐直時，脊椎協助我們支撐這些重量，但當我們低頭專注查看螢幕社群媒體時，脖子便得緊繃的撐住頭部所在位置──儘管許多人可能沒概念，但其實頭部平均重達 4.5 公斤，幾乎相當於一顆大西瓜的重量。

不良姿勢造成的頸部負擔

或許有些人會有疑問：為什麼我們不會因為閱讀造成同樣情況？

這麼說吧，人們在手機花費的時間早就遠遠超過以往閱讀所花費的時間。以 BBC 提供的例子來說，1973 年大多數手持裝置發明以前，一般美國人每天約閱讀 2 小時，相比之下，今天人們花在手機的時間幾乎翻了一倍。

大多數骨刺不會引起疼痛，也不需要治療，但如果長到一定大小就會成為問題，而這可能正是現在多數人面臨的情況。2011 年加拿大對大學教職員工和學生進行的一項小型研究便發現，近 68% 的受試者都有頸部疼痛的症狀。

▲ 現代人在手機所花的時間早已超越以往閱讀的時間。（Source：pixabay） 分享 facebook

整形外科醫生、曾出版相關著作的 David Geier 認為，這些研究結果並不令人驚訝。「你在機場或學校會發現每個人都彎腰駝背。如果是偶爾 15 秒的動作就算了，但當人們維持這種動作超過數小時，你就會擔心這種習慣性行為會導致真的畸形，特別對孩童來說，當然所有成年人也是。」

然而人們的生活早已離不開手機，而研究者也明白這點，他們並沒有試圖說服人們不要使用手機，而是建議做一些小變化：像是在床上使用時把枕頭放在筆電下，把手機、平板放在高於膝蓋的位置以維持更好的姿勢。

「我們需要站起來走動。出於多種理由，我們必須讓人們活動更多，久坐不動的傷害很巨大，這些裝置正在對我們造成這種危害。」

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