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電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39科技新報

【文‧黃彥鈞】

電子商務的興起改變了人們的購物習慣，商品寄送的速度也不斷加速，但這也開始對環境造成巨大的影響。

雖然電子商務讓消費者購物更加便利，但卻少有人注意到這些便利對環境的破壞。過去電子商務所帶來的效率已經被日漸成長的送貨量壓垮，導致二氧化碳排放量持續增加。根據 UPS 的年度永續報告顯示，2017 年 UPS 以空運和陸運寄送了 51 億個包裹，製造 1,380 萬噸二氧化碳。另一家物流業者聯邦快遞（FedEx）則在 2017 年排放 1,510 萬噸的二氧化碳。

華盛頓大學永續交通實驗室負責人 Don Mackenzie 表示，理論上電子商務對環境有幫助。因為電子商務所進行的統一配送，會比消費者自行開車去購物要更有效率。加州大學戴維斯分校教授 Miguel Jaller 指出，電子商務對氣候的幫助會隨著配送時間的加快而消失。

（首圖來源：Flickr/SounderBruce CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/SounderBruce CC BY 2.0）
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電商和零售業者不斷競爭之下，配送的時間縮短也更容易免運費，亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）和 Target 競相推出類似的服務。Amazon Prime 的會員有上億種的產品都免運費，沃爾瑪推出購買 35 美元以上就免運費隔日送達，Target 則是會員免費當天送達。

除了運送之外，支撐大量訂單所需的倉庫不斷增加也會產生影響。美國的電商公司在郊區建造了越來越多的倉庫，用來縮短送貨的時間，這些倉儲空間都需要燈光、熱能和空調。此外，寄送包裹用來包裝貨物的各種包裝材料也創造了大量的垃圾。

但電子商務對環境的破壞並非無法改善，卡內基美隆大學的 Costa Samaras 表示，使用電動車來配送包裹，有助於減少二氧化碳排放。而使用電力為動能的無人機則是更環保的選擇，Amazon 和沃爾瑪都申請了大量無人機相關的專利。Amazon 表示未來將利用電動車、生質燃料和再生能源，在 2030 年達到 50% 的貨物二氧化碳淨排放量為零，Target 則是設定要在 2030 年減少 30% 的碳足跡。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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