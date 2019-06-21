親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：真正唬爛王

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 11:31科技新報

【文‧Nana Ho】

當一段感情結束時，人們通常會在反省後想著下次絕對不要重蹈覆轍，然而《美國國家科學院院刊》（National Academy of Sciences）的最新研究顯示，這恐怕是說起來容易做起來難，因為人們總是傾向一遍又一遍地尋找同樣類型的人。

在這項研究中，多倫多大學（University of Toronto）研究團隊使用正在進行的多年研究裡不同年齡組的夫妻和家庭數據，比較 332 人現在和過去的伴侶個性，結果顯示，每個人選擇的另一半個性都有顯著的一致性。

主要作者、多倫多大學社會心理系博士生 Yoobin Park 表示，當一段關係結束時，人們普遍傾向將分手原因歸咎於前伴侶的個性，並下定決心下次要跟不同類性的人約會，但從研究來看，人們仍舊傾向尋求類似個性，「這種影響不僅是和類似的人約會」。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
分享

在這項研究中，參與者和現在、過去的伴侶都被要求進行一系列自我評估來描述自己個性及五大性格特質，而從整體結果來看，現在和過去的伴侶都會以類似的方式描述自己。

MacDonald 認為，這種從一種關係到另一種關係的一致程度，顯示出人們可能確實有偏好的類型存在，儘管目前還不清楚為何人的歷任伴侶都展現出相似的個性，但值得注意的是，這種相似程度甚至超越了彼此伴侶間的相似程度。

儘管需要更多研究確定造成這種情況的原因，Park 認為，這項結果仍提供了保持關係幸福的方法。「在每一段關係中，人們都會學到如何和伴侶的個性共存，如果你的新伴侶的性格與前伴侶性格相似，轉移你學到的技巧可能是有效的方式在良好的基礎上建立新的關係。」

從另一個角度來看，這項研究也有助於回答人們「為何自己總是遇到這種人」的抱怨。

「如果在之後的關係中遇到同樣的問題，你或許可以思考一下你傾向追求的某種人格特質，是如何導致自己持續遇到同樣的問題。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。

相關新聞

做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

2019-06-20 14:19

科學家發現腸道細菌製造的酶 能協助將A型血轉為O型血

2019-06-19 13:01

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

年輕人傳訊息不愛講電話 專家指會阻礙職業發展

2019-06-14 13:25

主管嫉妒我怎麼辦？專家：表現和善態度可避免被打壓

2019-06-14 08:40

沒有升遷機會 專家：待3年就可以離職了

2019-06-12 13:24

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

紐時：Google 派遣、約聘人員已經超過正職員工人數

2019-06-06 13:05

職場最忌諱七大行為 愛講八卦、自作聰明

2019-06-05 12:38

學習雙語可以提高兒童注意力？研究：其實無關

2019-06-03 13:44

面試要看什麼 辦公室四大區域透露企業真面目

2019-06-03 08:51

太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

2019-05-30 10:23

研究發現 烏鴉也會向同伴傳遞負能量

2019-05-29 12:00

調節腸道微生物來減輕焦慮 研究：改變飲食習慣比服用益生菌效果更好

2019-05-28 15:46

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 11:34

為何吃加工食品容易胖？研究指：因缺乏膳食纖維

2019-05-23 15:54

有獎勵可促進學習？最新科學研究證實反而會影響成效

2019-05-22 12:36

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

研究發現對80歲以上的年長者來說 生氣比悲傷更傷身

2019-05-20 15:20

為何新手媽媽愛 po 小孩照片？研究指是過度焦慮

2019-05-16 15:44

編碼價值被高估 未來最缺的是軟技能人才

2019-05-15 13:09

史丹佛研究發現 從小接觸《寶可夢》的玩家大腦有著專屬「寶可夢區」

2019-05-14 12:55

推理非人類專長 研究：一種黃蜂也具有類似邏輯推論的能力

2019-05-14 09:43

腦袋混沌反應慢半拍 可能是辦公室空氣不良造成

2019-05-10 14:39

拿到職場升遷金鑰 專家提出七大方針

2019-05-09 14:03

不是只知道酸甜苦辣 研究發現舌頭也可以「聞」到食物的氣味

2019-05-07 11:07

航太工程師起薪高 SpaceX 最敢給

2019-05-06 15:52

年輕人才有創造力？美經濟學教授指這是偏見

2019-05-02 12:32

偽裝真實情緒傷害大 研究指服務業容易染上酗酒習慣

2019-04-30 13:15

習慣遊走虛擬世界 年輕人愛戴口罩是一種心理防禦

2019-04-29 15:06

長壽關鍵在基因 新研究：SIRT6 基因越強的物種活越久

2019-04-29 08:52

遠距工作如何保持團隊戰鬥力 Google 建議三大妙方

2019-04-25 14:45

千禧世代一年要玩 35 天 花錢也最不手軟

2019-04-24 12:05

總是在夢中生氣？研究發現可能與大腦額葉活動不平衡有關

2019-04-23 12:25

為什麼同一個牙洞老是反覆蛀牙？可能是免疫系統的錯

2019-04-23 08:27

為何太空裝有白色有橘色？原來是這些考量

2019-04-19 13:13

最強效的抗壓藥丸 每天花20分鐘親近大自然可降低壓力荷爾蒙

2019-04-18 14:15
看更多

熱門文章

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

除權息旺季 用股期賺股利比較划算？

2019-06-20 15:37

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

除權息旺季來了！股價會直直落？

2019-06-20 15:35

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

2019-06-17 08:28

蔡英文升級2.0 打完賴神打柯神？

2019-06-19 16:15

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top