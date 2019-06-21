歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

【文‧Nana Ho】

當一段感情結束時，人們通常會在反省後想著下次絕對不要重蹈覆轍，然而《美國國家科學院院刊》（National Academy of Sciences）的最新研究顯示，這恐怕是說起來容易做起來難，因為人們總是傾向一遍又一遍地尋找同樣類型的人。

在這項研究中，多倫多大學（University of Toronto）研究團隊使用正在進行的多年研究裡不同年齡組的夫妻和家庭數據，比較 332 人現在和過去的伴侶個性，結果顯示，每個人選擇的另一半個性都有顯著的一致性。

主要作者、多倫多大學社會心理系博士生 Yoobin Park 表示，當一段關係結束時，人們普遍傾向將分手原因歸咎於前伴侶的個性，並下定決心下次要跟不同類性的人約會，但從研究來看，人們仍舊傾向尋求類似個性，「這種影響不僅是和類似的人約會」。

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在這項研究中，參與者和現在、過去的伴侶都被要求進行一系列自我評估來描述自己個性及五大性格特質，而從整體結果來看，現在和過去的伴侶都會以類似的方式描述自己。

MacDonald 認為，這種從一種關係到另一種關係的一致程度，顯示出人們可能確實有偏好的類型存在，儘管目前還不清楚為何人的歷任伴侶都展現出相似的個性，但值得注意的是，這種相似程度甚至超越了彼此伴侶間的相似程度。

儘管需要更多研究確定造成這種情況的原因，Park 認為，這項結果仍提供了保持關係幸福的方法。「在每一段關係中，人們都會學到如何和伴侶的個性共存，如果你的新伴侶的性格與前伴侶性格相似，轉移你學到的技巧可能是有效的方式在良好的基礎上建立新的關係。」

從另一個角度來看，這項研究也有助於回答人們「為何自己總是遇到這種人」的抱怨。

「如果在之後的關係中遇到同樣的問題，你或許可以思考一下你傾向追求的某種人格特質，是如何導致自己持續遇到同樣的問題。」

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