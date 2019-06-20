做事拖拖拉拉比較快樂？研究指大腦衝突沒好處

【文‧黃嬿】

當你面前有衣服或一大堆碗要洗，但你正在看電視，多半人會選擇先看電視，拖到最後才心不甘情不願地去做家事。一般人都會覺得拖拖拉拉做事沒什麼，反正終究都會去做，而且在當下而言，拖延比去做正事更快樂，但科學家發現，在選擇做哪件事情的過程當中，其實大腦的兩個區塊正在展開一場全面戰鬥。

如果你是一個習慣性的慢性拖延者，現在已有科學證明，這種行為造成的傷害遠超出想像。Business Insider 報導指出，這兩個產生衝突的區塊是邊緣系統和前額葉皮層，前額皮質是大腦中設定長期目標和規範自我控制的一部分，而邊緣系統是負責愉悅、激勵、獎勵的區塊。

前額皮質會告訴你盤子不會自己洗，但邊緣系統會告訴你洗盤子不好玩，如果去做其他事情會比較快樂，所以拖延行為其實是讓大腦反應快樂的區域在運作。雖然看電視感覺比較好，但僅因為感覺良好，並不一定意味著對你有好處。

一些研究發現，與非拖延者相比，有拖延習慣的大學生在下半學期的學業成績（GPA）較低。此外，根據他們的醫療保健紀錄，拖延者更有可能生病。其他研究發現，拖延者在選擇拖延時，會產生更高的內疚和焦慮感。如果你堅持這種拖延的習慣，變成慢性拖延症候，甚至與低自信、低能量和抑鬱有關。

（首圖來源：Flickr/Al Ibrahim CC BY 2.0） 分享 facebook

因此科學家認為，拖延行為會讓生活品質比非拖延者更糟糕，而且你可能會以為自己只是工作方式不同，或是自己在壓力下才能表現更好的那一種人，但遺憾的是，沒有研究支持慢性拖延有任何好處。

Medical News Today 整理過去拖延行為的相關大腦研究表示，一些研究人員將拖延定義為自我調節失敗的一種表現。一項研究發現，拖延與心理脆弱性正相關。其他研究指出，那些傾向於將任務放到最後一刻的人，可能比同齡人有更低的自尊。某些類型的拖延和神經質有關，神經質是一種人格特質，表示對焦慮、憂慮或挫折感的高度易感性。

有研究發現，與非拖延者相比，拖拉者在拖延時可能會感受到更低的壓力，然而，從長遠來看，他們的壓力可能會以更大的力量影響他們，研究人員還引用先前的研究，顯示拖延與較差的心理健康有關，也與較低的任務表現有關。

至於要怎樣才能治療拖延這種毛病，研究人員已經進行數十項科學研究，他們一次又一次發現，如何看待任務，可以改善拖延的可能性。例如，為了退休做準備而儲蓄，這種任務很抽象，因為沒有直接的截止日期，所以很容易說服自己明天再開始存錢也無仿，這種心態就是導致拖延的原因。

讓任務在腦海中更具體可能有幫助，一項研究發現，如果人們在腦海裡有一個具體的退休畫面，譬如過著無憂無慮周遊各國的生活，或是窮愁潦倒要兒女接應的慘況，腦袋有畫面的人，他們的行動力會比沒有畫面的人更好。

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