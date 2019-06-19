科學家發現腸道細菌製造的酶 能協助將A型血轉為O型血

【文‧Emma stein】

每個人自胚胎成形那天起就確定了血型，老死不會再改變，其中 O 型血是世上最普遍也最有價值的血型，所有血型都能接受 O 型血輸血，然而 O 型血只能接受 O 型血。不過現在，輸血規則可能要打破了，一群研究人員發現由人體腸道細菌產生的兩種酶，可以將 A 型血轉換為萬用 O 型血，或有助於解決血庫告急問題。

人體最常見的 4 種血型為 A 型、B 型、O 型以及 AB 型，分類依據為紅血球表面的抗原不同，A 型血的紅血球表面有 A 型抗原（B 型血剛好跟 A 型血相反，B 型血的紅血球表面有 B 型抗原），因此若 A 型血的人接收 B 型血輸血，免疫系統就會注意到 B 型抗原的存在並攻擊紅血球，引發紅血球不正常分解而導致組織缺氧死亡的溶血反應。

O 型血的紅血球表面則沒有 A 也沒有 B 型抗原，因此可以輸血給任何一種血型的人，當面臨緊急情況時，O 型血就是全能輸血者。

然而這樣仍不夠。儘管 O 型血人口最多，有些國家偏偏以其他血型為主，比如日本人以 A 型血居多，因此科學家突發奇想，不如試試看將第二常見的 A 型血轉為通用血型？

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十多年前，科學家就已經開始尋求能將各種血型轉化​​為 O 型血的酶，雖然過去已找到一種酶能去除 B 型抗原有害醣分子（A 型和 B 型抗原由類似的碳水化合物分子組成），但是效率太低。

由加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）化學生物學家 Stephen Withers 領導的團隊，決定改從腸道細菌尋找其他酶。科學家已經知道有些腸道細菌比如 Flavonifractor plautii，會「吃掉」一種稱為黏液素（Mucins）的蛋白，而這種蛋白的醣與 A 型血紅血球表面抗原的醣分子類似；換句話說，可以試試看利用腸道細菌的酶來吃掉 A 型血的紅血球表面抗原，使 A 型血轉變成萬用血型。

於是研究人員從人體糞便樣本尋找 Flavonifractor plautii 腸道菌，並分離出特定 DNA 片段（編碼消化黏液素的基因），接著將這些 DNA 片段移植到大腸桿菌培養皿中製造酶，隨後測試它們消除 A 型血紅血球表面抗原的能力。

剛開始時什麼事情都沒發生。然而當研究人員同時測試兩種酶，神奇的事發生了，這種腸道細菌酶真的可以消除掉有害抗原醣分子！這項發現對輸血來說具有極大應用前景，因為這說明可通用的輸血血液量將翻倍。

目前研究還處於早期研究階段，研究人員必須繼續觀察酶是否能清乾淨 A 型血紅血球表面的所有抗原，也要確認酶是否會無意中改變紅血球其他功能。新論文發表在《自然-微生物學》（Nature Microbiology）期刊。

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